35. Deutscher Rock & Pop Preis 2017 – Rückblick

35. Deutscher Rock & Pop Preis 2017

9. Dezember 2017 – Siegerlandhalle, Siegen

Am Samstag, den 09. Dezember strömten ca. 1000 Musiker und Musikerinnen aus allen Teilen Deutschlands in die Siegerlandhalle in Siegen. Sie trafen sich dort im Rahmen von Deutschlands ältestem und erfolgreichsten Musikwettbewerb um sich zu präsentieren und untereinander auszutauschen. Künstler wie PUR, Juli, Yvonne Catterfeld oder Luxuslärm hatten in der Vergangenheit erfolgreich an diesem Wettbewerb teilgenommen.

Der 35. Deutsche Rock & Pop Preis 2017 wurde von der Deutschen Popstiftung, dem Deutschen Rock & Pop Musikerverband e. V. sowie der Fachzeitschrift Musiker Magazin präsentiert.