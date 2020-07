38. Deutscher Rock & Pop Preis 2020 – Corona? WIR MACHEN WEITER … !

Eine grosse Spezialjury aus allen Teilen Deutschlands wählt aus allen Bewerbungssparten der Hauptkategorie die Preisträger aus und verleiht dann, wenn dieser musikereigene Musikerwettbewerb

am 12. Dezember 2020 in der Siegerlandhalle in Siegen durch das Land NRW verboten werden sollte, an alle Preisträger (Haupt- und Sonderkategorien) die Preise öffentlichkeitswirksam online. Die Urkunden werden in diesem Fall an alle Preisträger postalisch verschickt.

Sollte kein Verbot durch das Land NRW vorliegen findet das Gesamtfestival in bewährter Form am 12. Dezember 2020 in der Siegerlandhalle in Siegen statt.



Bewerbungsschluss: 15. Juli 2020

Trotz „Corona“:

Wir gehen davon aus, dass wir wie geplant und schon heute intensiv vorbereitet den „38. Deutschen Rock & Pop Preis 2020“ am 12. Dezember in der Siegerlandhalle in Siegen im 38. Jahr durchführen werden.

FÜR DIE ANMELDUNG ZUM 38. DEUTSCHEN ROCK & POP PREIS 2020 – HIER ANKLICKEN!

ZIEL / KONZEPT

In 2020 werden zum 38. Mal insgesamt über 125 „Deutsche Rock & Pop Preise“ der verschiedensten musikalischen Bereiche an herausragende Nachwuchsmusikgruppen, Nach­wuch­seinzelkünstler*innen sowie durch eine Fachjury ausgewählte professionelle Musik­grup­pen und Einzelkünstler*innen mit Ton­träger­­ver­trag verliehen. So sollen auch in diesem Jahr Künstler so unterschiedlicher musikstilistischer Bereiche wie Rock, Pop, Country, Hard & Heavy, Alternative, Weltmusik, Reggae, Funk & Soul u.v.a.m. geehrt werden. Einziges Kriterium ist dabei der künstlerische Anspruch. In ihrer kulturellen und künstlerischen Ausrichtung steht diese Kulturveranstaltung damit im be­wussten Gegensatz zu bisherigen Veranstal­tungs­ze­re­mo­nien von Industriepreisen und TV-Anstalten. Durch die Auszeichnung in über 125 verschiedenen Musikgenres wird der heutigen musikalischen Vielfalt im Bereich der Rock- & Pop­musik Rechnung getragen. Damit soll er­reicht werden, dass sich möglichst viele Musik­­gruppen, Einzel­künstlerinnen und -künstler in ihrer Stilistik wiederfinden.

Diese Kulturveranstaltung soll wie bisher als Plattform des kreativen Nachwuchses, aber auch als Treffpunkt einzelner etablierter Künstler*innen und Persönlichkeiten des musikalisch-wirtschaftlichen Umfeldes dienen. Weitere Informationen zu dem Festival-Konzept.