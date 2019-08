Bundesweiter Kinostart: 22. August 2019

Von der Autorin/Regisseurin/Produzentin Gurinder Chadha („Kick It Like Beckham“) kommt das inspirierende Drama „Blinded by the Light“, das um Bruce Springsteens zeitlose Musik und Liedtexte herum inszeniert ist.

„Blinded by the Light“ ist eine enthusiastische Geschichte über Mut, Liebe, Hoffnung, Familie und die einzigartige Kraft der Musik, den menschlichen Geist zu beleben. Der Film erzählt die Geschichte von Javed (Viveik Kalra), einem britischen Teenager pakistanischer Abstammung, der 1987 in der englischen Stadt Luton lebt. Inmitten der ethnischen und wirtschaftlichen Unruhen der damaligen Zeit schreibt er Gedichte, um der Intoleranz seiner Heimatstadt und der Unbeugsamkeit seines konservativen Vaters (Kulvinder Ghir) zu entkommen. Als ihm ein Klassenkamerad (Aaron Phagura) die Musik von Bruce Springsteen vorspielt, erkennt Javed in Springsteens eindringlichen Liedtexten Parallelen zu seinem eigenen Leben in der Arbeiterschicht. Jared entdeckt ein befreiendes Ventil für seine unterdrückten Träume und findet den Mut, sich in seiner ganz eigenen Stimme auszudrücken.

Inspiriert von einer wahren Begebenheit und basierend auf Sarfraz Manzoors gefeierten Memoiren „Greetings from Bury Park: Race, Religion and Rock ’n‘ Roll“ inszenierte Gurinder Chadha „Blinded by the Light“ nach einem Drehbuch von Manzoor, Chadha und Paul Mayeda Berges.

In „Blinded by the Light“ sind zu sehen: Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Meera Ganatra, Nell Williams, Aaron Phagura, Hayley Atwell und Dean-Charles Chapman.

Die Story wird begleitet von der Musik und den Liedtexten von Springsteen, der Chadha zu Beginn des Films seinen Segen gab.

Gurinder Chadha, Jane Barclay und Jamal Daniel produzierten. Tory Metzger, Renee Witt, Peter Touche, Stephen Spence, Hannah Leader, Tracy Nurse und Paul Mayeda Berges waren als Executive Producers beteiligt.

Zu Chadhas kreativem Team gehörten Kameramann Ben Smithard, Production Designer Nick Ellis, Cutter Justin Krish und Kostümdesignerin Annie Hardinge. Die Originalmusik stammt von A. R. Rahman.

New Line Cinema präsentiert in Zusammenarbeit mit Levantine Films und Ingenious Media eine Bend It Films Produktion, einen Gurinder Chadha Film: „Blinded by the Light“.

Der Film startet am 22. August 2019. Den Verleih übernimmt Warner Bros. Pictures Germany, a division of Warner Bros. Entertainment GmbH.