Deutscher Rock und Pop Preis 2017 – Interview mit Miss Allie

Sie kommt aus Lüneburg und erreicht mit Ihrer Musik die ganze Welt … Miss Allie hat schon in Australien gespielt und gelebt. Ihre Erlebnisse aus „down under“ finden sich in ihren deutschen und englischen Songs wieder. Die Liste ihrer Auszeichnungen ist lang – jetzt soll eine weitere hizu kommen. Miss Allie ist, in der Kategorie Singer Songwriter, für den Deutschen Rock und Pop Preis 2017 nominiert. Wir haben die kleine quirlige Sängerin bei einem intimen Konzert in Lüneburg besucht. Hier gab es schon mal einen Ausblick auf ihren Auftritt in der Siegerlandhalle am 9. Dezember.