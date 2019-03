Gibson 1962 ES-335 Kalamazoo Gloss Sixties Cherry #80764

Semi-Hollow E-Gitarre mit Hochglanz-Nitrozellulose-Finish und MHS Pickups, inklusive Koffer und Zertifikat

GIT0046935-000

Die Gibson 1962 ES-335 Kalamazoo Gloss Sixties Cherry steht ganz im Zeichen der legendären Semi-Hollow E-Gitarre, die zum Beginn der 1960er Jahre in der auf halber Strecke zwischen Chicago und Detroit gelegenen Heimatstadt des amerikanischen Traditionsunternehmens produziert wurden. Dementsprechend verbirgt sich unter dem auf Hochglanz polierten Nitrozellulose-Finish ein aus dreilagigem Ahorn-Pappel-Laminat gefertigter Halbakustikkorpus, in dem ein Centerblock aus Ahorn unerwünschte Feedbacks verhindert, ohne das harmonisch reichhaltige Timbre zu unterbinden. Der geleimte Mahagonihals liegt mit dem schlanken „Rounded Early ’60s“-Profil bequem in der Hand, sodass auf dem Palisandergriffbrett klassische Spieltechniken des Blues, Jazz und Rock wie von selbst aus den Fingern gehen. Mit zwei Gibson MHS Pickups, die sich als authentische PAF-Repliken mit warmen Mittenspektrum und luftiger Dynamik erweisen, und dem handverdrahteten „Memphis Tone Circuit“, der auf zwei „Black Beauty“-Kondensatoren für seidige Treble-Roll-Offs setzt, liefert die Gibson 1962 ES-335 Kalamazoo außerdem authentische Vintage-Sounds. Nicht zuletzt ist die Gibson Historic 1962 ES-335 mit der klassischen Tune-O-Matic Brücke, einem Saitenhalter aus Aluminium und Kluson-Style Mechaniken mit historisch passenden „Double Ring Tulip“-Flügeln ausgestattet.

Die Gibson 1962 ES-335 Kalamazoo Gloss Sixties Cherry im Überblick: