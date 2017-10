Ilka Groenewold – Moderatorin, Journalistin, Sprecherin und Coach – Wertvolle Tipps einer Selfmade-Frau

MM: Hallo Ilka, schön, dass wir dich für das Musiker Magazin interviewen dürfen. Er zähle den Lesern bitte, was du alles so machst.

ILKA: Viele der Leser kennen mich sicherlich vom Deutschen Rock & Pop Preis, den ich seit vier Jahren moderiere. Was viele vielleicht nicht wissen: Hinter der Moderatöse steckt auch Musiker blut, das ich bei dem einen oder anderen Event auch präsentiere. Über die Jahre kam dann noch das Tonstudio für Sprachaufnahmen hinzu. Und seit 2012 gebe ich Rhetorikseminare für alle, die mehr aus ihrem Auftreten machen wollen.

MM: Wie waren deine ersten Schritte nach der Ausbildung? Wie hast du es auf die Bühne geschafft?

ILKA: Nach dem Abitur hieß es für mich – Standortwechsel: Ab von der Kleinstadt Leer in die Metropole Hamburg. Dort verwirklichte ich meinen Traum vom „Musical“, den ich seit meinem 16. Lebensjahr resolut verfolgt habe. Durch den Support meiner Eltern, Talent und meinen eisernen Willen schaffte ich es, einen von 16 Plätzen an der „Hamburg School of Entertainment“ zu erhalten. Ein Traum ging in Erfüllung. Die Jahre während der Ausbildung hieß es dann: schwitzen, schwitzen und nochmals schwitzen. Am Ende gehen die Schüler meist unterschiedliche Wege. Wanda Badwal von der Stage School aus Hamburg startete beispielsweise ihre Modelkarriere, Susan Sideropoulos ging zu GZSZ und ich entschloss mich für den Moderationsweg und freue mich, nach jahrelanger Bühnenmoderationserfahrung auch beim TV wie Channel21 oder NOA4 arbeiten zu dürfen.

MM: Traumberuf: Künstler. Siehst du das ähnlich oder gibt es auch Schattenseiten?

ILKA: An dem Punkt, wo man komplett von der „Kunst“ leben kann, spürt man, man hat es geschafft. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Klar, es gibt immer Momente, wo man vielleicht zweifelt und sich fragt: Wie soll es weitergehen? Letztendlich liebt man seine Berufung so sehr, dass man nicht aufgibt. Und die „Höhen“ und „Tiefen“, von denen ich spreche, kennt jeder Selbstständige. Der Beruf bringt so viele unvergessliche Momente mit sich, worüber ich mich sehr freue. Momente, die manch einer nie erleben wird. Sei es der Moment, wo man mit seinem Idol auf der Bühne stehen darf oder vielleicht als Gast zu einer hochkarätigen Veranstaltung geladen ist.

Web: www.ilkagroenewold.de

Interview: Diane Bödrich

Fotos: Inger Diederich

Den kompletten Bericht findet Ihr im MUSIKER-Magazin 03/2012