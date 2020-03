Korg SV-2 88

Stage Vintage Piano

KEY0005186-000

Das SV-2 Stage Piano von Korg bsticht nicht nur durch ein edles Design. Auch die Ausstattung des SV-2 macht es zu einem Instrument, das professionellen Ansprüchen genügt. Für ein optimales Spielgefühl sorgt die RH3 Tastatur, die sich bereits in verschiedenen Modellen von Korg bewehrt hat. Eine Auswahl an 72 Preset-Sounds und 64 Speicherplätze für den sofortigen Zugriff auf Favoriten-Sounds stehen im SV-2 zur Verfügung. Darunter 4 Konzertflügel und 2 Upright Pianos. Ebenfalls enthalten ist eine große Auswahl an authentischen E-Piano-, Clav- und Orgelsounds inkl. Der typischen Nebengeräuschen, Vintage Simulationen.

Mit der optional erhältlichen, kostenlosen Editor Software für MAC/PC lässt sich das Korg SV-2 bequem und Umfangreich editieren.

Das Korg SV-2 im Überblick:

RH3 (Real Weighted Hammer Action 3) Tastatur

Sehr großer Sample-Speicher fpr authentische Instrumentenklänge.

128 stimmig Polyphon

72 Preset Sounds

4 Konzertflügel + 2 Upright Pianos

Effekt-Sektion mit Vintage-Effekten, Boxensimulationen und echter Röhren-Drive-Schaltung

64 Favoriten-Speicherplätze

Layer- und Split-Sounds

Klinken- und XLR-Ausgänge

Features:

Hersteller: Korg

Bauform / Tastenanzahl: 88

Hammermechanik: Ja

Anschlagdynamik: Ja

Tonerzeugung: Digital

Velocitykurve einstellbar: Ja

Display: Nein

USB MIDI Schnittstelle: Ja

Kopfhöreranschluss: Ja

Sustain Pedalanschluss: Ja

Lautsprecher: Nein

Midi Schnittstelle: Ja

LINE IN: Ja

LINE OUT: Ja

Mikrofoneingang: Nein