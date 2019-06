Pressedokumentation: Deutscher Rock & Pop Preis 2018

Der ausführliche Festivalbericht und der Pressespiegel zum 36. Deutschen Rock & Pop Preis 2018.

36. Deutscher Rock & Pop Preis 2018 – Pressespiegel

Die Festivalreihe des seit nunmehr 36 Jahren durchgeführten kulturellen Musikwettbewerbes „Deutscher Rock & Pop Preis“ und dessen Preisträger konnten im Verlauf dieser fast vier Jahrzehnte eine sich von Jahr zu Jahr größere und umfangreichere Presseresonanz in den seriösen Tageszeitungen in ganz Deutschland generieren. Allein in 2018/19 berichteten bundesweit über 680 Tageszeitungen über die Preisträger aus 2018 und den 36. Deutschen Rock & Pop Preis 2018 (www.musiker-online.com/wp-content/uploads/2019/03/DRPP18_Presseveroeffentlichungen.pdf) Nach einer Jahresanalyse/-statistik unseres beauftragten Zeitungsausschnittdienstes gibt es in Deutschland seit Jahrzehnten kein Einzelkonzert und kein Einzelfestival, das über eine derartig umfangreiche Presseresonanz verfügt. Das allein ist das Ergebnis unserer aller gemeinsamen 36-jährigen kontinuierlichen und zumeist ehrenamtlichen Kulturarbeit für die uns alle verbindenden ideale der Rock & Popmusik aller musikstilistischen Bereiche.