Pressemitteilung: Jubel beim 35. Deutschen Rock & Pop Preis 2017

Am Samstag, den 09. Dezember strömten ca. 1000 Musiker und Musikerinnen aus allen Teilen Deutschlands in die Siegerlandhalle in Siegen. Sie trafen sich dort im Rahmen von Deutschlands ältestem und erfolgreichsten Musikwettbewerb um sich zu präsentieren und untereinander auszutauschen. Künstler wie PUR, Juli, Yvonne Catterfeld oder Luxuslärm hatten in der Vergangenheit erfolgreich an diesem Wettbewerb teilgenommen.

Gegen 13:00 Uhr eröffnete der Bürgermeister der Stadt Siegen, Herr Steffen Mues, feierlich den 35. Deutschen Rock & Pop Preis 2017.

Ein 17-Köpfiges Jurorenteam aus Vertretern der Musikalienbranche und professionellen Musikern der Region bewertete die ca. 90 Bands und Einzelinterpreten, die in sieben Live- Kategorien je einen Song präsentieren konnten.

In der Disziplin Pop konnte sich die Di Mari gegen seine 16 Mitbewerber durchsetzen und wurde mit dem Pop-Oscar 2017 ausgezeichnet.

In der Kategorie mit den meisten Teilnehmern, Singer/Songwriter, setze sich der Musiker und Komponist Schraubenyeti aus Leipzig durch.

Richtig Eindruck hinterließ die Hard-Rock–Band Password Monkey, die mit fettem Gitarrensound das Publikum begeisterte. A Scar For Amy konnten da mit der röhrenden Stimme ihrer Sängerin locker mithalten und gewannen den ersten Platz in der Kategorie Alternative.

In der Kategorie Country gewann der sympathische Danny Wuenschel verdient mit einer authentischen Performance und die erst 19-Jährige Stefanie Black wurde als beste Sängerin ausgezeichnet.

Die absoluten Abräumer des Abends war die Band Daremo, die nach dem ersten Platz in der Sparte Rock auch den zweiten Platz in der Kategorie Pop gewannen. Der begehrte Publikumspreis ging an die Berchtesgadener Band Jaywalk.

Der 35. Deutsche Rock & Pop Preis 2017 wurde von der Deutschen Popstiftung, dem Deutschen Rock & Pop Musikerverband e. V. sowie der Fachzeitschrift Musiker Magazin präsentiert.

Hier alle Gewinner im Überblick: http://www.musiker-online.com/category/rock-pop-preis/gewinner/

