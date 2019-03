Sounddevices MixPre-6

Audio Recorder, Mixer und USB Audio Interface vereint

REC0013111-000

Der MixPre-6 von Sound Devices ist ein kraftvolles Tool, das Audio Recorder, Mixer und USB Audio Interface vereint. Neben dem intuitiven und robusten Design bietet es viele Features für Musiker, Sound Designer, Podcaster, Videographen, YouTuber und Tontechniker im Field-Recording-Bereich. Hochwertige Kashmir Mikrofon-Vorverstärker, ein großer Rauschabstand von -130dBV, analoge Limiter und neue 32-bit A/D Wandler sorgen für optimalen Sound, egal wo und was man gerade aufnimmt.

Aufgrund der Bauweise ist der Mix-Pre 6 auch für Außeneinsätzen gut gewappnet und somit langlebig, während das helle Display und die weiteren LED stets für Übersichtlichkeit sorgen, um schnell zum gewünschten Ergebnis zu kommen.

Trotz des ultrakompakten Gehäuses bleibt die Menüführung übersichtlich und bietet Funktionen wie Low-Cut, Phantompower, Panning, Solo und mehr. Weitere nützliche Features stellen die Erweiterungen und die Kombination mit anderen dar: So lassen sich z.B. unterschiedliche Batteriezellen mit optionalem Zubehör anbringen und diverse DSLR Kameras auf die Oberseite schrauben, um eine Einheit zu bilden und.

Ultra-kompakt und ultra robust

Wie auch bei allen anderen Produkten von Sound Device wurde hier viel Wert auf ein robustes und somit langlebiges Gehäuse gelegt, welches auch für Außeneinsätze geeignet ist. Eine Besonderheit ist hierbei der vordere Touch Screen für die simple Navigation. Egal, ob es extrem dunkel oder sehr hell ist: Das LCD sorgt mit der IPS Technologie und seiner Helligkeit für genügend Sichtbarkeit, um jederzeit ein effizientes Arbeiten zu gewährleisten. Zudem gibt es noch LED Ringe um die Drehregler sowie eine angenehme Haptik aller Knöpe/Potis für akurates Mixing und ein besseres Gefühl bei der Arbeit.

Interessant wirds auch für DSLR User, da sich diverse Kameramodelle einfach an der Oberseite aufschrauben lassen. So bildet man eine simple Einheit ohne viel Platz zu benötigen. Optional gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, um den Mixer mit Strom zu versorgen. Dazu gehören diverse Batterie-Adapter, Kabel und Netzteile (weitere Informationen finden Sie unten in der Übersicht).

High Quality to go

Ob unterwegs, im Studio oder zu Hause – Der MixPre-6 erlaubt saubere und qualitativ hochwertige Aufnahmen in jeder Situation und mit einer Auflösung von max. 192kHz und 24 Bit. Die Aufnahme kann dabei sowohl auf dem Rechner per USB Schnittstelle als auch auf einer SD Karte erfolgen – das Beste also aus beiden Welten! Verbaut wurden professionelle Kashmir Class-A Mic Vorverstärker mit einem beachtlich hohen Rauschabstand bis -130dBV und ein 32-bit A/D Wandler für optimale Qualität.

Dank der flexiblen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich auch während der Aufnahme mehrere Audio-Kanäle streamen – sehr nützlich also für Interviews, Podcasts, Skype- und Facetime-Sessions oder einfach als Backup Recorder.

Während die Frontseite dem Mixing und der Steuerung dient, finden sich seitlich XLR-, Klinken-, HDMI TC- und USB Eingänge sowie Klinken-Outs. Wer nun volle Kontrolle benötigt und etwas erfahrener ist kann einfach zum Advanced Modus schalten und weitere vorteile nutzen. Dazu gehört: Multi-channel Recording, Metering, Routing, Timecode, Mic Pre Gain, Stereo aund Mid/Side Channel Linking, Channel Phase invert, Delay, Headphone presets und mehr. Doch damit nicht genug lassen sich viele der Befehle auch per Bluetooth Smart und iOS Geräten samt WingmanApp (im iTunes Store erhältlich) ausführen.

Sound Devices MixPre-6 Übersicht:

(Optionales) Zubehör:

MX-4AA (im Lieferumfang enthalten)

MX-8AA

MX-USBY

Features: