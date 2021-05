Spezialberatungen und Serviceleistungen: Vorteile für DRMV-Mitglieder

Alle Voll-Mitglieder im Deutschen Rock & Pop Musikerverband e.V. erhalten auf Wunsch (per Mail/Brief) in den folgenden Themenbereichen kostenlose individuelle telefonische Spezialberatungen durch den Autor des Buches „Erfolgreich in der Rock & Pop Musik“ und Sprecher des Deutschen Rock & Pop Musikerverbandes e.V. Ole Seelenmeyer.

Erfolgreich in der Rock & Pop Musik

Verträge innerhalb der Band/Bandverträge/Gesellschaftsverträge • Vertrag zur Begründung einer freien künstlerischen Mitarbeiterschaft als Musiker • Freier Mitarbeitervertrag (Band/Mitarbeiter) • Vertrag Bandleader/Begleitmusiker • Der Beratervertrag • Wie man Musikverleger wird • Verlags-Vertrag • Abtretung (Zession) • Musikverlagsvertrag • Abtretung • Abtretungserklärung und GVL Quittung • Editionsvertrag • Verlagsvertrag – Schulbuchverlag mit CD • Anglo-amerikanischer Verlagsvertrag (original | deutsche Übersetzung) • Publishing Contract • Subverlagsvertrag• Rechteeinräumung für die Benutzung eines Songs durch einen Musikverlag • Rechteeinräumung für die Benutzung eines Songs aus den USA oder Großbritannien • Options-Verlagsvertrag • Vertrag zwischen Verleger und Musikgruppe/Interpret • Buchverleger-Verlagsvertrag • Drehbuchvertrag • Autoren-Optionsvereinbarung • Autorenvertrag• Autorenexklusivvertrag • Einzeltitelautorenvertrag • Komponisten/Texter/Arrangeurverträge• Kompositions-Auftrags-Vertrag• Werbe-Lizenzvertrag • Auswertungs-Vereinbarung • Hintergrundmusik • Die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten • Die GVL – Struktur und Aufgaben, Hinweise zum Nachweisbogen • Der GVL-Wahrnehmungsvertrag für ausübende Künstler • Der Weg zur eigenen CD • Bestellvordruck zur CD-Herstellung • Masterband-Informationsblatt • GEMA-Anmeldung für Tonträgerproduktionen • Digitaltechnik und Urheberrecht im Bereich der Musik • Herstellung und Verbreitung von Tonträgern • Sampler-Vertrag • Label-Options-Vereinbarung • Lizenzverträge • Künstler- und Produktionsverträge • Head of Agreement • Eckdatenvereinbarung • Der Künstlervertrag • Vertrag Künstler / Tonträgerfirma • Artist Agreement • Tape Licence Agreement • Recording Agreement • Artist Recording Master Purchase Contract • Phonograph Record License Agreement • Künstlervertrag • Optionsvertrag (Vorvertrag auf Künstlerexklusivvertrag) • Künstler-Vertrag und Rechtsübertragung/Verpflichtungserklärung • Auftragsproduzentenvertrag • Repertoirevertrag • Produzentenvertrag • Künstler/Produzenten-Verträge • Produzenten-Options-Verträge • Co-Produzentenvertrag • Optionsvereinbarung Studio-/Produzenten-Künstlervertrag • Exklusivvertrag (Produzent / Künstler) • Leistungsschutzrechtsübertragung • Bandübernahme-Vertrag • Eckdatenvereinbarung – Exklusiver Bandübernahmevertrag • Verkauf und Vertrieb eurer CD • Vertriebsverträge • Auswertungs-Vereinbarung • Tonträger-Vertriebsvertrag • Bandübernahmeverträge • Bandübernahme-/Vertriebsvertrag • Senderechtsvertrag • Filmmusikvertrag •Synchronisationsvertrag • Jingle-Vertrag • Vertrag zur Nutzung von Tonaufnahmen im Internet • Lizenz- und Vertriebsvertrag • Hörspiel/Song-Produktionsvertrag • Wie manage ich eine Rockgruppe? • Wie organisiert man Konzertauftritte für Rock- und Popgruppen? • Produzentenvertrag • Manager-Vertrag • Manager/Künstler-Verträge • Management-Vertrag • Exclusive Artist Management Agreement• Gruppenmanagement – Promotion einer Rockgruppe • Promotion/Werbung in Rundfunk, Fernsehen & Clubs • Promotion-Verträge • Promotion- & Managementvertrag • Moderatorenvertrag • Konzertveranstalter • Musicalvertrag zwischen Musicalproduzent und Musiker • Engagementverträge • Konzertverträge • Gastspielverträge • Engagement-/Konzertverträge • Konzertsaal/Club – Nutzungsvertrag • Wie stellt man eine Tour auf die Beine? • Künstlertournee-Vertrag • Konzertvermittler • Vermittlungs-/Agenturvertrag • Konzert-Agentur-Vertrag • Agenturvertrag • Unterrichtsverträge • Freier Dienstvertrag • Ensemblevertrag • Vertrag über die Einstellung eines freien Mitarbeiters • Übungsraum-Mietvertrag • Übungsraumordnung • Untermietvertrag • Mietvertrag für Gewerberäume • Künstlersozialkasse • Rockmusiker und Versicherung • Musik und Steuern • Die steuerliche Behandlung von Musikgruppen und ihren Mitgliedern • Die Musikerinitiativen im Steuerrecht • Rechtsanwälte/Fachanwälte • Presse • Beleuchtung • PA-/Lichtverleih-Mietverträge • Allgemeine Geschäftsbedingungen • Mietvertrag – Verleih von Geräten • Videos • Merchandising • Merchandising-Vertrag • Studiomusiker-Vertrag • Auftragsbestätigung • Studio-Produktionsverträge • Geschäftsbedingungen zum Studiovertrag • Aufnahme-/Produktionsvertrag • Künstler-Rechnung • Künstler-Rechnung und Rechtsübertrag •Künstlerquittung und Rechtsübertragung • Künstlerquittung und Verzichtserklärung • Überlassung von Tonträgern • Musikredaktionen aus Sicht der Programmacher • Wie werden die Musikprogramme in den Redaktionen zusammengestellt? – Struktur, Aufgabe, Programme • Tonträgerproduktionen • Die Produktion und Vermarktung von Musikvideos • Die Höhe der Umsatzbeteiligung • Lizenzvorschüsse • Urheberrecht für ausübende Künstler/Musiker • Musik-CDs – Wer darf wie kopieren • Wie man sich bei Urheberdiebstahl wehrt • Die GVL • Urhebertipps für Komponisten, Arrangeure/Bearbeiter und Texter • Anmeldung von Songs/Werken bei der GEMA • Namensrecht-,Titel- und Markenschutz • Ende des Namensschutzes • Unterlassungsanspruch bei missbräuchlicher Benutzung des Künstlernamens • Titelschutz für CD-Produktionen und einzelne Songs • Songschutz / Namensschutz • An welchen Verdiensten ein Manager in der Regel nicht beteiligt werden sollte • Prozentuale Einnahmebeteiligung eines Managers • Konzertagentur • Künstler-, Produktions- und Bandübernahmeverträge, Produktionsvorschüsse • Die praktische Arbeit eines Künstlermanagers • Die Independent-Labels als freie und eigenständige Musikproduzenten etc.