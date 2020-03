Westerngitarre in Grand Symphony-Form, vollmassiv, Lutz-Fichte, Palisander-Korpus, ES-2 Tonabnehmersystem, inklusive Koffer!

Mit der Taylor Builder’s Edition 816ce Westerngitarre präsentiert der kalifornische Hersteller Taylor eine neue Innovation in ausgefallener Grand-Symphony -Bauform . Der vollmassive Korpus besteht aus einer Lutz-Fichtendecke , die auf Boden und Zargen aus Palisander verbaut ist und erzeugt einen sehr feinen und warmen Klang, der in den hohen Frequenzen besonders stark ausgeprägt ist. Dank eines flachen Mahagonihalses mit einem edlen Ebenholzgriffbrett lässt sich das Instrument ausgesprochen komfortabel bis in die höchsten der 20 Bünde greifen und gestattet es im Zusammenspiel mit einer Sattelbreite von 44,5 mm und einer Mensur von 631 mm selbst schwierige Griffe kinderleicht zu meistern. Das absolute Highlight stellt allerdings der neu-entworfene Soundport Cutaway dar, der ein zusätzliches Schallloch beinhaltet und somit den Klang auf eine ganz besondere Art und Weise entfaltet. Abgerundet wird das gesamte Werk mit präzisen goldfarbenen Gotoh 510 Mechaniken mit 1:21 Übersetzung, einem Expression System 2 und einem passgenauen braunen Taylor-Koffer.

Eine Decke aus massiver Lutzfichte

Aufgrund einer Kreuzung aus Sitka- und Weißfichte entsteht ein außergewöhnliches Klangholz, das bei der Ansprache und Entfaltung kräftiger Höhenfrequenzen eine grundlegende Rolle spielt. Im Falle der recht großen Taylor Builder’s Edition 816ce vervollständigt die Fichtenart das Klangbild in seiner Brillanz und bietet dem Spieler mit ihrer feinen Dynamik auch die Möglichkeit Fingerstyle, oder Flatpicking zu spielen. Die matte “ Silent Satin „-Lackierung trägt ihren Teil dazu bei und gestattet dem Material ein sehr freies Schwingungsverhalten. Eingerahmt von einem hellen Ahorn- Binding steht das helle Deckenholz in einem ausgesprochen ästhetischen Kontrast zu dem dunklen Ebenholzschlagbrett und der aufwändigen Abalone -Schalllochrosette.

Ein “ Soundport Cutaway “ mit zusätzlichem Schallloch

Die eigentliche Innovation steckt eindeutig in dem neu entwickelten florentinischen Cutaway der nicht nur einen komfortablen Zugriff auf alle 20 Bünde garantiert, sondern mit seinem zusätzlichen Schallloch den Klang sanft verstärkt. Ein edles Ebenholz ist in den auffälligen Cutaway eingesetzt und lässt so die außergewöhnliche Konstruktion deutlich in den Vordergrund treten. Da der Klang dank des zusätzlichen Schalllochs in eine weitere Richtung abstrahlen kann entsteht ein sehr individuelles Klangbild, das die Bässe sanft verstärkt und für den Zuhörer eine völlig neue Perspektive schafft. Hier treffen Funktion und Ästhetik ganz im Sinne des Herstellers auf ausgesprochen geschmackvolle Art zusammen.

Boden und Zargen aus Palisander

Auch bei Boden und Zargen greift der Hersteller auf ein zuverlässiges und beliebtes Material zurück, dass perfekt mit dem Klangbild des Deckenholzes harmoniert. Der indische Palisander produziert einen ausgesprochen warmen bassreichen Ton, der die einzelnen Frequenzen kräftig und präzise zur Geltung kommen lässt. Gerade bei der recht fülligen Grand-Symphony -Bauform erzeugt das dunkle und grob gemaserte Holz eine sehr direkte Ansprache, die mit ihrer dynamischen Eigenschaft auch einzelne Töne ohne große Mühe produziert. Auch Boden und Zargen sind durch ein dezentes Ahorn- Binding begrenzt und stellen so das dunkle und grob gemaserte Palisanderholz in den Fokus des Betrachters.

Hardware und Austattung

Goldene Gotoh 510 Mechaniken thronen auf der mit einem Windansea-Inlay verzierten Kopfplatte, die dank einer 1:21 Übersetzung ein besonders leichtgängiges und präzises Stimmen ermöglichen. Der schwarze Sattel aus TUSQ mit einer Breite von 44,5 mm bietet dem Spieler ausreichend Platz auf dem gesamten mit Windansea-Inlays durchsetzten Ebenholzgriffbrett und sorgt im Zusammenspiel mit einer Stegeinlage aus Micarta und der neuen V-Class -Verstrebung für eine perfekte Intonation in allen Bünden. Um den natürlichen Klang auch verstärkt voll zur Geltung kommen zu lassen verbaut der Hersteller das hauseigene Expression System 2 , das mit Hilfe von drei Piezo -Elementen , deren Druck erhöht, oder vermindert werden kann, die Intensität jedes der drei Saitenpaare individuell eingestellt werden kann. Außerdem kommt die Gitarre inklusive Taylor-Deluxe -Koffer.

