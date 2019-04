Multi-Effektgerät mit integriertem Expressionpedal für E-Gitarre

Das Zoom G1X FOUR Multieffektgerät überzeugt mit einer Vielzahl erstklassiger Gitarrensounds zum äußerst attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Dementsprechend bietet das kompakte Effektpedal mehr als 70 Simulationen bekannter Gitarrenverstärker, Boxen und Effekte, die von klassischen Vintage-Clean- und -Overdrive-Sounds über effektgeschwängerte Ambient-Klangsphären bis hin zur brachialen Metal-Keule keinen Klangwunsch unerfüllt lassen. Hierbei glänzt das Zoom G1X FOUR nicht nur mit dem integrierten Expressionpedal, das die Kontrolle bestimmter Effekte in Echtzeit gestattet, sondern auch einem geradlinigen Bedienkonzept, sodass der passende Sound in Windeseile auf einem der 50 Speicherplätze abgelegt ist. Über den USB-Anschluss nimmt das Zoom G1X FOUR außerdem Kontakt mit der Zoom Guitar Lab Software auf, die das Editieren und Archivieren am Computer gestattet. Abwechslungsreiches E-Gitarre spielen unterstützt der Zoom G1X Effektprozessor außerdem mit dem integrierten 30-Sekunden-Loop-Recorder und einem Drum-Computer, dessen 68 Rhythmus-Patterns den passenden Beat für nahezu jede Musikrichtung bereithalten.

Das Zoom G1X FOUR im Überblick: