31. Deutscher Rock & Pop Preis 2021

Der 39. Deutsche Rock & Pop Preis 2021, der ursprünglich geplant auch im letzten Jahr wieder zum siebten Mal am 18. Dezember in der Siegerlandhalle in Siegen stattfinden sollte, musste aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des Landes Nordrhein-Westfalen wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Deshalb haben sich der Deutsche Rock & Pop Musikerverband e.V. und die Deutsche PopStiftung dazu entschlossen, die Urkunden den Preisträgern per Post zuzuschicken. Aus diesem Grund wurden die Teilnahmegebühren für den 39. Deutschen Rock & Pop Preis 2021 von 150 € auf 100 € gesenkt.

Die Deutsche PopStiftung hat drei Juroren-Teams (Festivaljury) für die Vorauswahl der zahlreichen eingesandten Bewerber-CDs der Haupt- und Sonderkategorien eingesetzt und folgend für die Endauswahl der Hauptkategorien 20 fachlich qualifizierte Juroren (Bundesjury) aus den bisherigen Juroren-Teams zusammengestellt, die die Preisträger der Hauptkategorien des 39. Deutschen Rock & Pop Preises 2021 ermittelt haben. Die Preisträger der Sonderkategorien und die Vorauswahl der Hauptpreisträger wurden unter meiner Leitung und maßgeblichen Entscheidungen – wie seit 39 Jahren auch – im Rahmen der Festivaljury ermittelt.

In Zukunft werden die Deutschen Rock & Pop Preise nicht mehr als „Wettbewerbe“ durchgeführt werden, bei denen wie bei Sportveranstaltungen jeweils ein erster, zweiter und dritter Platz vergeben wird, sondern es werden zukünftig wie bei den Grammy-Verleihungen (USA) ca. dreistündige Auszeichnungs-Galas veranstaltet, in/bei denen alle ausgewählten Musikgruppen und Interpreten als Auszeichnungen ihrer oft einjährigen künstlerischen Arbeiten eine Urkunde mit einer Auszeichnungsbewertung (wie bei Hochschulen und Universitäten) erhalten.

Der Grund liegt darin begründet, dass man zwar bei Sportveranstaltungen jeweils einen ersten, zweiten und dritten Platz in den verschiedenen Dis­zi­plinen aufgrund von Messergebnissen mit Zeituhren und Bandmaßen millimetergenau vergeben kann, nicht aber im Bereich der Musik!

Im Bereich der Musik kann es ausschließlich nur um die Beurteilungen der künstlerischen Arbeiten einzelner Musikgruppen und Interpreten mithilfe von Bewertungsfaktoren wie Instrumentation, Gesang, Bühnenper­for­mance, Komposition, Text, Originalität und Kreativität gehen.

Damit erhalten in Zukunft all die Musikgruppen und Einzelinterpreten eine Auszeichnungsurkunde der Deutschen PopStiftung, die in den genannten summierten Beurteilungskriterien durch die Juroren ein „Sehr gut“, „Gut“ oder „Befriedigend“ erhalten haben. Alle anderen Bewerberinnen und Be­werber mit Ergebnissen wie „Ausreichend“, „Mangelhaft“ oder „Ungenügend“ erhalten keine Auszeichnung. Damit spielt – wie bei Sport­ver­an­staltungen üblich – die Anzahl der Musikinterpreten und Musikgruppen, die aufgrund ihrer oft monatelangen künstlerischen Arbeiten durch die Juroren-Teams eine Qualitätsauszeichnung erhalten, keine Rolle mehr.

Es ist ein großer Schritt nach vorne in unserer 39-jährigen Kulturarbeit, die zukünftig eingesandten Bewerbertonträger der zahlreichen Musikgruppen und Interpreten anhand dieser Kriterien fair, gerecht und qualifiziert zu beurteilen und nicht wie bei Sportwettbewerben üblich mithilfe eines „Drei-Preisträger-Systems“ auszuzeichnen.

Die Deutschen Rock & Pop Preise werden seit 1983 durch die (gemeinnützige) Musiker-, Komponisten- und Texter-Organisation Deutscher Rock & Pop Musikerverband e.V. und seit 2002 zusätzlich durch die (ebenfalls gemeinnützige) Deutsche PopStiftung veranstaltet. Damit ist dieser unkommerzielle musikalische und musikereigene Musikwett­be­werb Deutschlands ältester gemeinnütziger Musikwettbewerb. Negative und irrelevante Qualitätskriterien wie „Verkaufbarkeit“, „Verkaufserfolg“, „Hitparaden-Platzierung“ oder verkaufte Publikumskarten mit Stimm­recht spielen bei unserem Musikwettbewerb grundsätzlich keine Rolle (s. vergangene „Echo“-Verleihungen der Tonträgerindustrie).

Es gab in der Vergangenheit und gibt auch heute in Deutschland keinen einzigen Musikerwettbewerb, der eine derart große Anzahl von Musikgruppen und Musikinterpreten als Preisträger hervorgebracht hat, die anschließend (nach und mithilfe ihrer Preisauszeichnung) einen Tonträgervertrag von einer großen Schallplatten-/Tonträgerfirma erhalten haben (s. Pur, Juli, Pasquale Aleardi, Klima, Luxuslärm u.v.m.).

Seit nunmehr 39 Jahren werden alle im Rahmen dieser Kulturveranstaltungen generierten Einnahmen satzungsgemäß entsprechend den gemeinnützigen Satzungen und Satzungszielen des Deutschen Rock & Pop Musikerverbandes e. V. und der Deutschen PopStiftung für den Erhalt und den Ausbau dieser Kulturveranstaltungen ausgegeben.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen PopStiftung erhalten für ihre zwölfmonatige Mitarbeit und Organisation dieser Kultur­veran­stal­tungen (wie z.B. bei Sportvereinen und Kulturvereinen üblich) eine (bescheidene), vom Finanzamt genehmigte Übungsleiterpauschale in Höhe von monatlich 200 Euro und kein Gehalt oder irgendwelche Honorare. Das sollte im Gegensatz zu zahlreichen anderen Musikwettbewerben, die auf Grundlage der Absichten von kommerziellen und gewinnorientierten Privat- und Einzelunternehmern, kommerziellen TV- Gesellschaften oder Tonträgerfirmen durchgeführt werden, erwähnt werden.

Seit nunmehr 39 Jahren werden diese gemeinnützigen Kulturveran­staltungen jährlich durch die ebenfalls auf gemeinnütziger Basis veröffentlichte Kulturzeitschrift Musiker Magazin redaktionell und publizistisch öffentlichkeitswirksam und umfangreich auf nichtkommerzieller Basis be­gleitet.

Wir empfehlen allen beteiligten Musikgruppen und Interpreten, sich mit ihren an sie verliehenen Urkunden/Auszeichnungen an die örtliche Tagespresse/Tageszeitungen zu wenden. Die vergangenen Jahrzehnte haben gezeigt, dass die angesprochenen Medien in den meisten Fällen gerne und umfangreich über diese Auszeichnungen berichten. So haben in 2019 550 Tageszeitungen über diese Kulturveranstaltung berichtet und in 2020 435 Tageszeitungen (s. veröffentlichte Presse-Dokumentationen unter www.musiker-online.de). Bitte schickt uns eure Zeitungsartikel zu, damit wir sie in unsere geplante diesjährige Pressedokumentation für 2021 aufnehmen können (online und offline).

Weitere Informationen: www.deutscherrockpreis.de