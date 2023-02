40. Deutscher Rock & Pop Preis 2022 – Gewinner nach Sparten sortiert

We are Legend Awaiting Dawn

Atomic Picnic Project Caro Kelley Corny Held MIRI IN THE GREEN

BAM Epos FreiHerr GLÜXKINDER Helene Hülsmeyer/Michael Nies Jan Ullmann KARABOOM LEISE MIRI IN THE GREEN Monika & Freunde NOR!AN RIJO RIKE RT-Projekt SING SANG SENG Tief aus der Seele

TOMIK United! Musicians of Germany

Bereich New-Age

★ Bestes New-Age-Album

Bernd-Michael Land

★ Bester New-Age-Song

Stan Hemken

Bereich R’n’B/Soul

★ Bester R’n’B/Soul-Sänger

Oliver Schmidl

★ Bester R’n’B/Soul-Song

SOUTHDOGROCK

Bereich Folkrock

★ Beste Folkrocksängerin

Gradraus

★ Bester Folkrocksänger

SOUTHDOGROCK

★ Beste Folkrockband

Gradraus

SOUTHDOGROCK

★ Bester Folkrocksong

ERMANN & KRANZ

Gradraus

John McShultz

MIRI IN THE GREEN

Reidar Jensen

SOUTHDOGROCK

Timo Kohler

★ Bestes Folkrockalbum

Corny Held

Gradraus

MIRI IN THE GREEN

Bereich Country

★ Beste Country-Sängerin

Ive & T.Bo

★ Bester Country-Sänger

Ive & T.Bo

★ Bester Country-Song

Amarillo Dusk

DanaMaria

Hudson

Ive & T.Bo

MIRI IN THE GREEN

Reidar Jensen

★ Bestes Country-Album

MIRI IN THE GREEN

The Cumberland River Project

Bereich Schlager

★ Beste Schlager-Sängerin

Monika & Freunde

Nadine Sieben

★ Bester Schlager-Sänger

Jan Rendels

Oliver Schmidl

★ Bester Schlager-Song

EDSP – Erste Deutsche Schlager Partei

Helmut Hirner/Andreas Schweighofer/Thorsten Schmidt

Jan Rendels

Jennifer Rast

Monika & Freunde

Nadine Sieben

SOUTHDOGROCK

Tommy Walter

★ Bestes Schlager-Album

Nadine Sieben

Musikbusiness

★ Bestes Rock-/Pop-Tonstudio

cvmusic film/ton

Reinhard Horn-EARTH CHOIR KIDS

★ Kulturpreis für die Förderung der Rock- & Popmusik in Deutschland

Martin-Buber-Oberschule

Mr. Fabulous & Friends

POND