42. Deutscher Rock & Pop Preis 2024 – am 14. Dezember in der Siegerlandhalle in Siegen

Wie in jedem Jahr möchte sich der Vorstand des Deutschen Rock & Pop Musikerverbandes e.V. und der Deutschen Pop Stiftung bei den Jury-Mitgliedern des „42. Deutschen Rock & Pop Preis 2024“ am 14. Dezember letzten Jahres dafür bedanken, das sie ehrenamtlich d.h. ohne Honorar und ohne irgendeine Bezahlung in der letztjährigen Bundesjury wieder bereit waren, die Preisträger aller Bewerber/innen über die zugesandten Tonträger zu ermitteln.

Herzlichen Dank an :

Matthias Bielecke, Dr. Oliver Blume, Franziska Bub, Chris Buchholz, Ricarda Eidmann, Prof. Dr. Bernd Giezek, Wieland Harms, Prof. Dr. Bernd Jöstingmeier, Lothar Krell, Michael Lorenz, Heike Müller, Martin Müller, Julia Neigel, Wolfgang Nicklaus, Karl Schauer, Lutz Sommer, Mike van Summeren, Peter Volland, Michael Weber / Jury-Ltg Ole Seelenmeyer

Herzlichen Dank! Euer DRMV/DPSt.-Team

PS: Der 43. Deutsche Rock & Pop Preis 2025 findet in diesem Jahr am 13. Dezember wieder in der Siegerlandhalle in Siegen statt.

Bewerbungen können ab 1. März 2025 wieder eingereicht werden:

DRMV, Kolberger Straße 30, 21339 Lüneburg, info@drmv.de