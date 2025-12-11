43. Deutscher Rock & Pop Preis 2025 – Gewinner nach Sparten sortiert

Preisträger der Hauptkategorien
★ Deutscher Rock Preis
ADA NASHDA feat. Io Zubeeko
FreiHerr
Perry_Fair
Rocking Rhythm Rollers
ROHAND
Sandy X & Feel the Noise
The Baltic Scots
UNRAT
ALEKS PETTY & Band
Anykind
BALSAMICO
FISCHER
Sender
SUBWAY
The Stereolines
Yves Turner & Friends
InFlator
★ Deutscher Pop Preis
ADA NASHDA feat. Tammy Kay
Perry_Fair
Epos-Music – „Echoes of a distant Light“
Epos-Music – „Between Seventeen an Seventy“
KLEINES KINO
MAZEL
Sonja M
Stilbruch
The Stereolines
★ Deutscher Hard Rock Preis
HeidRock
Atomic Picnic Project
★ Deutscher Funk & Soul Preis
ADA NASHDA feat. Tammy Kay
★ Deutscher Alternative Preis
Anselm König Band
Kaufhaus Dahl
Schattenglanz
T!ANA
Wild Rock Company
★ Deutscher Country Preis
Jay Wagner
Dapper Dan Men
MICK MASON
Cat Lion
★ Deutscher Singer-Songwriter Preis
ADA NASHDA feat. Io Zubeeko
Alfred Bischof – Liedermacher
Buffy Wallborn
Daniel von Ischgl
Harald Völkel
Ive & T.Bo
Karl Kleifges
Martin Lenz
Miss Muso
Reidar Jensen
ROHAND
ALEKS PETTY
Alfers.
Attila E. Clair
DerCelloSingerSongwriter
Epos-Music
Epos-Music
GutMensch
Klar & Sommer
MAZEL
Michael Rode
Senior Mike
TEYNA
ULMER
Wolfgang Nicklaus
Marie Chain
Meg Pfeiffer
Omnitah
Ylegendary
★ Deutscher Singer Preis
Lili Czuya
MAZEL
Oliver Schmidl
Steffi Koeltsch
ADA NASHDA feat. Tammy Kay
Free Vocals
Preisträger der Sonderkategorien
★ Beste Filmmusik
Christoph Klüh
T19
Omnitah
KUNIMUS ®
★ Bestes Kinderlieder-Album
Daniel Kallauch
Frank & seine Freunde
Sebastian Rochlitzer
Martin Lenz
Dirk Paulsen und die Klangwölkchen
Florian Müller
Stefan Strohhut
★ Bestes Kinderlied
Alex Schmeisser
★ Beste Crossoverband
Stilbruch
★ Beste Industrialband
HUMAN STEEL
★ Beste Progressiveband
Atomic Picnic Project
NECRONOMICON
Digital Life Project
★ Beste Nu-Metal-Band
InFlator
★ Beste(r) Mundart-Interpretin
Natascha Floss
★ Bester Mundart-Interpret
Daniel von Ischgl
Alfred Bischof-Liedermacher
Martin Lenz
★ Beste Mundart-Interpreten
Wattenläufer
★ Beste Electronic-Interpretin
Lu Mü
★ Beste Electropop-Band
Schattenglanz
The Stereolines
★ Bestes traditionelles Blues-Album
Hörbie Schmidt Band
★ Beste Rock’n’Roll/Rockabillyband
Hot Rod Devils
Rocking Rhythm Rollers
The Silverballs
★ Beste Cover-/Revivalband
PACHWORK Noise
Hörbie Schmidt Band
Die BAND
JOVI – The Bon Jovi Show
★ Bester Cover-Sänger
Klaus „Ganter“ Prigge
★ Beste A-Capella-Band
Free Vocals
★ Bestes Chanson-Album
Shakti und Matze
★ Beste Punkband
Anselm König Band
★ Beste Gothic-/Wave-Band
T!ANA
★ Bestes Weltmusikalbum
ANANDA Project
Bereich Rock
★ Bester Rocksänger
UNRAT
ROHAND
Black D.O.G
★ Bester Rocksong
UNRAT
Wild Rock Company
The Baltic Scots
Buffy Wallborn
Buffy Wallborn
FreiHerr
COLESLAW
ROHAND
Sender
Yves Turner & Friends
Alfers.
Living Tones
SUBWAY
Past tense memories
★ Bestes Rockalbum
UNRAT
GutMensch
BALSAMICO
Black D.O.G
Anykind
Bereich Pop
★ Beste Popsängerin
Solea
Cathy Smith
Janice Harrington
★ Bester Popsänger
Oliver Schmidl
Michael Herrmann
★ Bester Popsong
nekesi and friends
Karl Kleifges
JaniPhil
Solea
BlüteZeit
Stilbruch
Living Tones
MAZEL
SUBWAY
Marie Chain
BlüteZeit
Past tense memories
Schirmbeck & Schott feat. Sophie + Noah
Dominik Heinz feat. Janika Anjuli
Michael Rode
★ Bestes Popalbum
Omnitah
BALSAMICO
Bereich Hard-Rock
★ Bester Hard-Rock-Song
UNRAT
Monolith
★ Bestes Hard-Rock-Album
UNRAT
Bereich Metal
★ Beste Metal-Band
Atomic Picnic Project
InFlator
★ Bester Metal-Song
Atomic Picnic Project
InFlator
★ Bestes Metal-Album
Atomic Picnic Project
Bereich Fusion-Jazz-Rock
★ Bester Fusion-Jazz-Rock-Song
Derzenbach & Fuchs
Free Wave Jazz Band
Bereich Alternative
★ Bester Alternative-Sänger
Matthias Dick (Wild Rock Company)
★ Bester Alternative-Song
Gentlemusik
Wild Rock Company
Anselm König
Anselm König
T!ANA
★ Bestes Alternative-Album
Gentlemusik
Bereich New Age
★ Bester New-Age-Song
Anselm König
★ Bestes New-Age-Album
Christoph Klüh
Bereich Latin-Pop
★ Bester Latin-Pop-Song
KLEINES KINO
Bereich Folkrock
★ Bester Folkrocksänger
Geordie Schmidt (Connemara Stone Company)
★ Beste Folkrockband
Connemara Stone Company
★ Bester Folkrocksong
Corny Held
Alina Birgel / Michael Nies
★ Bestes Folkrockalbum
Connemara Stone Company
Sergio Gelsomino
PAUL BARTSCH & BAND
Bereich Country
★ Beste Country-Sängerin
Ive Cylok (Ive & T.Bo)
Cat Lion
XC FeliXCitas
★ Bester Country-Sänger
T.Bo Gawer (Ive & T.Bo)
★ Bester Country-Song
Jay Wagner
Buffy Wallborn
Dapper Dan Men
Cat Lion
XC FeliXCitas
★ Bestes Country-Album
Ive & T.Bo
Cat Lion
Bereich Schlager
★ Bester Schlager-Sänger
Fränk Hechler
★ Bester Schlager-Song
Buffy Wallborn
Til Sommer
Dominik Heinz feat. Janika Anjuli
Anuschka Miccoli
Musikbusiness
★ Bestes Rock-/Pop-Tonstudio
cvmusic film/ton
★ Kulturpreis für die Förderung der Rock- & Popmusik in Deutschland
Rock & Pop Schule
Music4Future
POND
School of Rock Timmendorf
Musikproduktion
★ Beste neuer Rock- & Popkünstlerin des Jahres
TEYNA
★ Bestes CD-Album des Jahres
(deutschsprachig)
GutMensch
★ Bestes CD-Album des Jahres
(englischsprachig)
Digital Life Project
★ Bester Song des Jahres
(deutschsprachig)
KLEINES KINO
Michael Rode
Buffy Wallborn
TEYNA
GutMensch
ULMER
Attila E. Clair
The Döftels
Frau Bölke und das Grosse Ganze
Stilbruch
Dapper Dan Men
MAZEL
Wolfgang Nicklaus
Dominik Heinz feat. Janika Anjuli
★ Bester Song des Jahres
(englischsprachig)
ROHAND
Atomic Picnic Project
Wild Rock Company
nekesi and friends
★ Beste Studioaufnahme des Jahres
Dominik Heinz feat. Janika Anjuli
★ Beste Single des Jahres
Stilbruch
Dominik Heinz feat. Janika Anjuli
★ Bestes Musikvideo
The Döftels
eigenarrtick – „Schule“
eigenarrtick – „Ekel“
eigenarrtick – „Angst“
Alfers.
Attila E. Clair
Omnitah
Schattenglanz
Anuschka Miccoli
★ Beste Komposition
ROHAND
KLEINES KINO
Atomic Picnic Project
Stilbruch
ULMER
Wolfgang Nicklaus
Digital Life Project
Fränk Hechler
Dominik Heinz feat. Janika Anjuli
Roberto Bates / Bernd Giezek
★ Bester deutscher Text
Karl Kleifges
eigenarrtick – „Schule“
eigenarrtick – „Maschine“
eigenarrtick – „Überraschung“
GutMensch
Wetterleuchten aus Songtexten – „Und ganz viel Rat“
Wetterleuchten aus Songtexten – „Du machst es Dir leicht“
Wetterleuchten aus Songtexten – „Klassenzimmer“
Wetterleuchten aus Songtexten – „Dein Herz kann mehr als für Dich schlagen“
Miss Muso
Myriam Fuchs
Attila E. Clair
Buffy Wallborn
The Döftels
Frau Bölke und das Grosse Ganze
Kai Karle Band
MAZEL
Wetterleuchten aus Songtexten
Wolfgang Nicklaus
Lu Mü
Fränk Hechler
Dominik Heinz feat. Janika Anjuli
★ Bester englischer Text
Reidar Jensen – „SILENT WAR“
Reidar Jensen – „AUTUMN LIFE“
Wild Rock Company – 180BPM
★ Bestes Booklet & Inlaycard
PAUL BARTSCH & BAND – „Gemeinsame Sache“
★ Bestes Instrumentalalbum
HeJoe Schenkelberg – „C’est la vie“
Ralph Brandenburger – „Der lange Weg“
Instrumentalisten
★ Bester Instrumentalsolist
ROHAND
★ Beste Instrumentalsolistin
FLUTEPOWER CORDELIA LOOSEN-SARR
★ Bester Gitarrist
T.Bo Gawer
Hörbie Schmidt
Ralph Brandenburger
★ Bester Keyboarder
Sven Selle
Roby Deaton
★ Bestes Arrangement
Fritz Rach/OIS-RECORDS – „Ich bin die Emmentaler Zenzi“
Fritz Rach/OIS-RECORDS – „Grauroter Morgen“
Alina Birgel / Michael Nies – „Natures Power“
Fränk Hechler – „Kinderaugen lügen nicht“
★ Beste Lyrik-Vertonung
Anselm König Band – „Professoren“
Rainer Johann Gross – „GLOTTEFF – Neuvertonung alter Gedichte“
Anselm König – „Für Mary“
Anselm König – „Im Auto über Land“
Anselm König – „Im Nebel“