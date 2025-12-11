43. Deutscher Rock & Pop Preis 2025 – Gewinner nach Sparten sortiert

★ Deutscher Rock Preis

ADA NASHDA feat. Io Zubeeko

FreiHerr

Perry_Fair

Rocking Rhythm Rollers

ROHAND

Sandy X & Feel the Noise

The Baltic Scots

UNRAT

ALEKS PETTY & Band

Anykind

BALSAMICO

FISCHER

Sender

SUBWAY

The Stereolines

Yves Turner & Friends

InFlator

★ Deutscher Pop Preis

ADA NASHDA feat. Tammy Kay

Perry_Fair

Epos-Music – „Echoes of a distant Light“

Epos-Music – „Between Seventeen an Seventy“

KLEINES KINO

MAZEL

Sonja M

Stilbruch

The Stereolines

★ Deutscher Hard Rock Preis

HeidRock

Atomic Picnic Project

★ Deutscher Funk & Soul Preis

ADA NASHDA feat. Tammy Kay

★ Deutscher Alternative Preis

Anselm König Band

Kaufhaus Dahl

Schattenglanz

T!ANA

Wild Rock Company

★ Deutscher Country Preis

Jay Wagner

Dapper Dan Men

MICK MASON

Cat Lion