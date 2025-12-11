43. Deutscher Rock & Pop Preis 2025 – Gewinner nach Sparten sortiert

 

Preisträger der Hauptkategorien

★ Deutscher Rock Preis

ADA NASHDA feat. Io Zubeeko
FreiHerr
Perry_Fair
Rocking Rhythm Rollers
ROHAND
Sandy X & Feel the Noise
The Baltic Scots
UNRAT
ALEKS PETTY & Band
Anykind
BALSAMICO
FISCHER
Sender
SUBWAY
The Stereolines
Yves Turner & Friends
InFlator

★ Deutscher Pop Preis

ADA NASHDA feat. Tammy Kay
Perry_Fair
Epos-Music – „Echoes of a distant Light“
Epos-Music – „Between Seventeen an Seventy“
KLEINES KINO
MAZEL
Sonja M
Stilbruch
The Stereolines

★ Deutscher Hard Rock Preis

HeidRock
Atomic Picnic Project

★ Deutscher Funk & Soul Preis

ADA NASHDA feat. Tammy Kay

★ Deutscher Alternative Preis

Anselm König Band
Kaufhaus Dahl
Schattenglanz
T!ANA
Wild Rock Company

★ Deutscher Country Preis

Jay Wagner
Dapper Dan Men
MICK MASON
Cat Lion

★ Deutscher Singer-Songwriter Preis

ADA NASHDA feat. Io Zubeeko
Alfred Bischof – Liedermacher
Buffy Wallborn
Daniel von Ischgl
Harald Völkel
Ive & T.Bo
Karl Kleifges
Martin Lenz
Miss Muso
Reidar Jensen
ROHAND
ALEKS PETTY
Alfers.
Attila E. Clair
DerCelloSingerSongwriter
Epos-Music
Epos-Music
GutMensch
Klar & Sommer
MAZEL
Michael Rode
Senior Mike
TEYNA
ULMER
Wolfgang Nicklaus
Marie Chain
Meg Pfeiffer
Omnitah
Ylegendary

★ Deutscher Singer Preis

Lili Czuya
MAZEL
Oliver Schmidl
Steffi Koeltsch
ADA NASHDA feat. Tammy Kay
Free Vocals

Preisträger der Sonderkategorien

★ Beste Filmmusik

Christoph Klüh
T19
Omnitah
KUNIMUS ®

★ Bestes Kinderlieder-Album

Daniel Kallauch
Frank & seine Freunde
Sebastian Rochlitzer
Martin Lenz
Dirk Paulsen und die Klangwölkchen
Florian Müller
Stefan Strohhut

★ Bestes Kinderlied

Alex Schmeisser

★ Beste Crossoverband

Stilbruch

★ Beste Industrialband

HUMAN STEEL

★ Beste Progressiveband

Atomic Picnic Project
NECRONOMICON
Digital Life Project

★ Beste Nu-Metal-Band

InFlator

★ Beste(r) Mundart-Interpretin

Natascha Floss

★ Bester Mundart-Interpret

Daniel von Ischgl
Alfred Bischof-Liedermacher
Martin Lenz

★ Beste Mundart-Interpreten

Wattenläufer

★ Beste Electronic-Interpretin

Lu Mü

★ Beste Electropop-Band

Schattenglanz
The Stereolines

★ Bestes traditionelles Blues-Album

Hörbie Schmidt Band

★ Beste Rock’n’Roll/Rockabillyband

Hot Rod Devils
Rocking Rhythm Rollers
The Silverballs

★ Beste Cover-/Revivalband

PACHWORK Noise
Hörbie Schmidt Band
Die BAND
JOVI – The Bon Jovi Show

★ Bester Cover-Sänger

Klaus „Ganter“ Prigge

★ Beste A-Capella-Band

Free Vocals

★ Bestes Chanson-Album

Shakti und Matze

★ Beste Punkband

Anselm König Band

★ Beste Gothic-/Wave-Band

T!ANA

★ Bestes Weltmusikalbum

ANANDA Project

Bereich Rock

★ Bester Rocksänger

UNRAT
ROHAND
Black D.O.G

★ Bester Rocksong

UNRAT
Wild Rock Company
The Baltic Scots
Buffy Wallborn
Buffy Wallborn
FreiHerr
COLESLAW
ROHAND
Sender
Yves Turner & Friends
Alfers.
Living Tones
SUBWAY
Past tense memories

★ Bestes Rockalbum

UNRAT
GutMensch
BALSAMICO
Black D.O.G
Anykind

Bereich Pop

★ Beste Popsängerin

Solea
Cathy Smith
Janice Harrington

★ Bester Popsänger

Oliver Schmidl
Michael Herrmann

★ Bester Popsong

nekesi and friends
Karl Kleifges
JaniPhil
Solea
BlüteZeit
Stilbruch
Living Tones
MAZEL
SUBWAY
Marie Chain
BlüteZeit
Past tense memories
Schirmbeck & Schott feat. Sophie + Noah
Dominik Heinz feat. Janika Anjuli
Michael Rode

★ Bestes Popalbum

Omnitah
BALSAMICO

Bereich Hard-Rock

★ Bester Hard-Rock-Song

UNRAT
Monolith

★ Bestes Hard-Rock-Album

UNRAT

Bereich Metal

★ Beste Metal-Band

Atomic Picnic Project
InFlator

★ Bester Metal-Song

Atomic Picnic Project
InFlator

★ Bestes Metal-Album

Atomic Picnic Project

Bereich Fusion-Jazz-Rock

★ Bester Fusion-Jazz-Rock-Song

Derzenbach & Fuchs
Free Wave Jazz Band

Bereich Alternative

★ Bester Alternative-Sänger

Matthias Dick (Wild Rock Company)

★ Bester Alternative-Song

Gentlemusik
Wild Rock Company
Anselm König
Anselm König
T!ANA

★ Bestes Alternative-Album

Gentlemusik

Bereich New Age

★ Bester New-Age-Song

Anselm König

★ Bestes New-Age-Album

Christoph Klüh

Bereich Latin-Pop

★ Bester Latin-Pop-Song

KLEINES KINO

Bereich Folkrock

★ Bester Folkrocksänger

Geordie Schmidt (Connemara Stone Company)

★ Beste Folkrockband

Connemara Stone Company

★ Bester Folkrocksong

Corny Held
Alina Birgel / Michael Nies

★ Bestes Folkrockalbum

Connemara Stone Company
Sergio Gelsomino
PAUL BARTSCH & BAND

Bereich Country

★ Beste Country-Sängerin

Ive Cylok (Ive & T.Bo)
Cat Lion
XC FeliXCitas

★ Bester Country-Sänger

T.Bo Gawer (Ive & T.Bo)

★ Bester Country-Song

Jay Wagner
Buffy Wallborn
Dapper Dan Men
Cat Lion
XC FeliXCitas

★ Bestes Country-Album

Ive & T.Bo
Cat Lion

Bereich Schlager

★ Bester Schlager-Sänger

Fränk Hechler

★ Bester Schlager-Song

Buffy Wallborn
Til Sommer
Dominik Heinz feat. Janika Anjuli
Anuschka Miccoli

Musikbusiness

★ Bestes Rock-/Pop-Tonstudio

cvmusic film/ton

★ Kulturpreis für die Förderung der Rock- & Popmusik in Deutschland

Rock & Pop Schule
Music4Future
POND
School of Rock Timmendorf

Musikproduktion

★ Beste neuer Rock- & Popkünstlerin des Jahres

TEYNA 

★ Bestes CD-Album des Jahres
(deutschsprachig)

GutMensch

★ Bestes CD-Album des Jahres
(englischsprachig)

Digital Life Project

★ Bester Song des Jahres
(deutschsprachig)

KLEINES KINO
Michael Rode
Buffy Wallborn
TEYNA
GutMensch
ULMER
Attila E. Clair
The Döftels
Frau Bölke und das Grosse Ganze
Stilbruch
Dapper Dan Men
MAZEL
Wolfgang Nicklaus
Dominik Heinz feat. Janika Anjuli

★ Bester Song des Jahres
(englischsprachig)

ROHAND
Atomic Picnic Project
Wild Rock Company
nekesi and friends

★ Beste Studioaufnahme des Jahres

Dominik Heinz feat. Janika Anjuli

★ Beste Single des Jahres

Stilbruch
Dominik Heinz feat. Janika Anjuli

★ Bestes Musikvideo

The Döftels
eigenarrtick – „Schule“
eigenarrtick – „Ekel“
eigenarrtick – „Angst“
Alfers.
Attila E. Clair
Omnitah
Schattenglanz
Anuschka Miccoli

★ Beste Komposition

ROHAND
KLEINES KINO
Atomic Picnic Project
Stilbruch
ULMER
Wolfgang Nicklaus
Digital Life Project
Fränk Hechler
Dominik Heinz feat. Janika Anjuli
Roberto Bates / Bernd Giezek

★ Bester deutscher Text

Karl Kleifges
eigenarrtick – „Schule“
eigenarrtick – „Maschine“
eigenarrtick – „Überraschung“
GutMensch
Wetterleuchten aus Songtexten – „Und ganz viel Rat“
Wetterleuchten aus Songtexten – „Du machst es Dir leicht“
Wetterleuchten aus Songtexten – „Klassenzimmer“
Wetterleuchten aus Songtexten – „Dein Herz kann mehr als für Dich schlagen“
Miss Muso
Myriam Fuchs
Attila E. Clair
Buffy Wallborn
The Döftels
Frau Bölke und das Grosse Ganze
Kai Karle Band
MAZEL
Wetterleuchten aus Songtexten
Wolfgang Nicklaus
Lu Mü
Fränk Hechler
Dominik Heinz feat. Janika Anjuli

★ Bester englischer Text

Reidar Jensen – „SILENT WAR“
Reidar Jensen – „AUTUMN LIFE“
Wild Rock Company – 180BPM

★ Bestes Booklet & Inlaycard

PAUL BARTSCH & BAND – „Gemeinsame Sache“

★ Bestes Instrumentalalbum

HeJoe Schenkelberg – „C’est la vie“
Ralph Brandenburger – „Der lange Weg“

Instrumentalisten

★ Bester Instrumentalsolist

ROHAND

★ Beste Instrumentalsolistin

FLUTEPOWER CORDELIA LOOSEN-SARR

★ Bester Gitarrist

T.Bo Gawer
Hörbie Schmidt
Ralph Brandenburger

★ Bester Keyboarder

Sven Selle
Roby Deaton

★ Bestes Arrangement

Fritz Rach/OIS-RECORDS – „Ich bin die Emmentaler Zenzi“
Fritz Rach/OIS-RECORDS – „Grauroter Morgen“
Alina Birgel / Michael Nies – „Natures Power“
Fränk Hechler – „Kinderaugen lügen nicht“

★ Beste Lyrik-Vertonung

Anselm König Band – „Professoren“
Rainer Johann Gross – „GLOTTEFF – Neuvertonung alter Gedichte“
Anselm König – „Für Mary“
Anselm König – „Im Auto über Land“
Anselm König – „Im Nebel“

