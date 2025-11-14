43. Deutscher Rock & Pop Preis 2025 – am 13. Dezember in der Siegerlandhalle Siegen

Am 13. Dezember 2025 findet in der Siegerlandhalle in Siegen die feierliche Verleihung der 43. Deutschen Rock & Pop Preise statt.



Rund 260 Musikgruppen und Solointerpreten aus dem gesamten Bundesgebiet werden an diesem Abend mit Urkunden und Leistungsbenotungen für ihre Musikwerke und Songs ausgezeichnet.



Die eingereichten Beiträge wurden zuvor von ca. 15 ehrenamtlichen Jurorinnen und Juroren aus allen Teilen Deutschlands intensiv angehört und bewertet. Die Jury setzt sich aus erfahrenen Musikerinnen und Musikern, Produzenten, Dozenten und Fachjournalisten zusammen.



Der Deutsche Rock & Pop Preis versteht sich nicht als Wettbewerb, sondern – ähnlich wie bei Musikhochschulen – als künstlerische Leistungsbewertung. Ziel ist es, unabhängigen Musikerinnen und Musikern Anerkennung und öffentliche Sichtbarkeit für ihre kreativen Arbeiten zu ermöglichen.



Der Preis wird seit 1983 jährlich vergeben und gilt als eine der traditionsreichsten Förderplattformen für unabhängige Musik in Deutschland.

Veranstalter:

Deutscher Rock & Pop Musikerverband e.V. (DRMV)

in Kooperation mit der Deutschen PopStiftung

Kontakt:

Ole Seelenmeyer

E-Mail: os@musiker-online.com