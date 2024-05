Anika Nilles: PAD BOOK – Fundamental-Workouts

Wer nicht regelmäßig am Drumset üben kann, wird sich bereits ein Drum Pad zugelegt haben. Aber ohne Drumset zu üben, ist speziell! Denn wer seine Hände nicht nur beweglich halten, sondern am Pad auch EFFEKTIV üben möchte, für den ist Anika Nilles‘ PAD BOOK genau DAS RICHTIGE! In ihrem für sich selbst entwickelten TRAININGSSYSTEM präsentiert Anika eine Vielzahl von Optionen, WAS und WIE man am Pad am besten üben kann. Besonders gut geeignet ist das Pad, weil es im Wesentlichen auf nur EINE KLANGQUELLE reduziert ist. So kannst du den Prozess deiner Fortschritte hinsichtlich Stickings und Rudiments, Phrasierung und Rhythmus-Konzepten kontinuierlich verfolgen.

In ihren FUNDAMENTAL-WORKOUTS widmet sich Anika auf insgesamt 280 Seiten den Themen SUBDIVISION STUDIEN, MIXED METERS, UNABHÄNGIGKEIT DER HÄNDE und POLYRHYTHMEN. Es ergibt sich ein vollständiges System mit Triolen, 16teln, Quintolen, Sextolen und Septolen, die in einzelnen Arbeitsschritten – von sehr einfachen bis hin zu komplexen Rhythmen – aufgeschlüsselt sind.

Der Auf- und Ausbau von Grundlagen, die Sensibilisierung für Time und Rhythmus sowie die zahlreichen Möglichkeiten der Erweiterung eigener Fertigkeiten stehen im Fokus. Zusammenstellungen von WARM-UPS geben dir eine Idee davon, wie du deine eigenen Rhythmuspatterns entwickeln kannst. Der tiefere Sinn dahinter ist, den Übungsprozess KREATIVER zu gestalten, effektiv an den eigenen Schwächen zu arbeiten, neue Themen für sich selbst zu entwickeln und bereits Vertrautes einfach aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Zurück am DRUMKIT wirst du feststellen, dass du dich auf spezifischere, musikalisch relevante Themen wie Sound, Orchestrierung und Dynamik konzentrieren kannst, da Hände, Körper und Geist die auf dem Pad geübten Grundlagen bereits verinnerlicht und automatisiert haben. Eben FUNDAMENTAL!

Web: www.alfredmusic.de

Fotoquelle: Alfred Music Publishing