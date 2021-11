Deutscher Rock & Pop Preis – Mediale Reichweite

Seit vielen Jahrzehnten hat die Deutsche PopStiftung (DPSt) des Deutschen Rock& Pop Musikerverbandes e.V. einen Ausschnittdienst in Berlin beauftragt, bundesweit alle Zeitungs- und Zeitschriftenartikel über die seit nunmehr 39. Jahren durchgeführten jährlichen Kulturveranstaltungen einzusammeln und für die Pressedokumentationen der DPSt zuzuschicken. Somit erhält diese Kulturstiftung einen jährlichen Überblick über alle bundesweiten Presseveröffentlichungen, die dann digitalisiert und im Internet auf der Website der Deutschen PopStiftung und auch bei Facebook veröffentlichen werden.

Allein in 2018 konnten die Stiftung auf diese Weise 668 Artikel (zumeist in bundesweiten Tageszeitungen) nachweisen, davon circa 30 % extragrosse Artikel über die Fläche einer halben (oder fast einer halben) Zeitungsseite, circa 30 % mittelgroße Artikel und circa 30 % kleine Pressemeldungen.

In 2019 wurden auf diese Weise 550 Presseartikel bundesweit eingesammelt und veröffentlicht.

Und auch im Corona Jahr 2020/21 wurden vom 6. Januar bis zum 31. März 2020 in nur 3 Monaten 435 positive, ca. 1/3 kleine, 1/3 mittelgroße und 1/3 grosse Berichterstattungen über den 38. Deutschen Rock & Pop Preis 2020, der wegen der Corona-Pandemie mit Hilfe von zwei bundesweiten Juroren-Teams zum ersten Mal virtuell durchgeführt wurden, eingesammelt. Auch hier wurden die wichtigsten Presse-Berichte der Preisträger auf der Website der Deutschen PopStiftung und bei Facebook veröffentlicht.

In der Dokumentationsmappe werden die bisher 51 größten Artikel/Berichte aus 51 bundesdeutschen Tageszeitungen in den Monaten Januar-März 2021 über den (Corona-bedingt – digitalen) „38. Deutschen Rock & Pop Preis 2020“ in fließender Reihenfolge veröffentlicht. Alle anderen mittelgroßen und kleinere Artikel wurden hier in dieser vorläufigen Pressedokumentation weggelassen und werden stattdessen in der Pressedokumentation online und offline veröffentlicht.

Ebenso die differenzierte umfangreiche schriftliche Mediendokumentation für 2020 …

Nach einer schriftlichen Aussage des Schirmherren dieser Kulturveranstaltung, des Präsidenten des Deutschen Musikrates, Prof. Martin Maria Krüger, kann diese Veranstaltung damit auf ein bundesweites mediales Alleinstellungsmerkmal im Bereich der zahlreichen Berichterstattungen für Musikveranstaltungen seitens der bundesweiten Tageszeitungen verweisen.

Diese seit Jahrzenten jährlichen zunehmenden ungewöhnlichen und zahlreichen bundesweiten Veröffentlichung von hunderten oft großen Presseartikel renommierter und seriöser deutscher Tageszeitungen mit Millionen verkauften Zeitungsexemplaren (Reichweite und potentielle Leser) hat für den gemeinnützigen Trägerverband, dem Deutscher Rock & Pop Musikerverband e.V. und die ebenso gemeinnützige Kulturstiftung Deutsche PopStiftung eine außergewöhnliche Außenwirkung und Publizität:

In fast jedem der veröffentlichten Artikel werden seit ca 38 Jahren nicht nur der Titel dieses Kulturwettbewerbes Deutscher Rock und Pop Preis genannt, sondern auch die Namen der beiden Veranstalter Deutscher Rock & Pop Musikerverband e.V. und Deutsche PopStiftung veröffentlicht.

Das bundesweite Juroryteam:

Rogelio Azcarate Fernandez, Matthias Bielecke, Franziska Bub, Prof. Dr. Bernd Giezek, Joachim Griebe, Dr. Nicole Hirschmann, Carsten Kaiser, Lothar Krell, Dr. Michael Lorenz, André Scherzer, Thorsten Schmidt, Lutz Sommer, Mike van Summeren, Jonas Wagner

Zusammengefasste Reichweite aller verkauften Tageszeitungen mit Berichterstattungen über den 36., 37. und den 38. Deutschen Rock & Pop Preis 2020 (lt. Nilsen-Angaben, s. Pressedokumentation):

2018: 9.730.628 potentielle Leser

2019: 7.064.165 potentielle Leser

2020: 6.046.104 potentielle Leser (Corona-Jahr)

(aktuell Januar bis Ende März 2021, die Gesamtauswertung geht bis Ende Juni 2021)

Eine genaue Auflistung der veröffentlichenden Tageszeitungen befindet sich im Internet unter:

https://www.musiker-online.com/pressedokumentation-deutscher-rock-pop-preis-2020/