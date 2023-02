Die Fame Audio Orbital-Serie – Erhältlich in 3 Größen

Beeindruckendes Klangerlebnis

Wie bei allen Modellen der Orbital-Serie wurde großer Wert auf hochwertige Komponenten gelegt: Die Tieftontreiber aus Polypropylen sorgen für eine schnelle, knackige Ansprache im Bass- und Grundtonbereich. Durch die sorgfältige Auswahl des Treibers konnte eine ausgeprägte Mittenwiedergabe erzielt werden, wodurch gerade der kritische Bereich zwischen 200 und 400Hz sauber und differenziert dargestellt wird.

Eine verzerrungsfreie, transparente und klare Wiedergabe des Präsenz- und Hochtonbereiches wurde von Vornherein durch die Auswahl eines hochwertigen Kalottenhochtöners sichergestellt. Damit eignen sich die Lautsprecher der Fame Orbital-Serie auch als Grundlage eines mit Raumkorrektur-Software von Sonarworks oder Dirac eingemessenen Stereo- oder Surround-Setups.

Die modernen Treiber mit hohem Wirkungsgrad benötigen dabei keine Hochleistungsendstufe: Schon der einzelne Lautsprecher Orbital 205S erzielt 102dB SPL Spitze im Nahfeld bei 1m – mehr als genug Head Room also für jeden Arbeitsplatz.

Auch die aktive Frequenzweiche und die Biamping-Endstufe wurden mit besonderer Sorgfalt entwickelt, sodass der Bereich um die Übernahmefrequenz bei 2,7kHz vollständig transparent und hochaufgelöst bleibt. Gerade das Obertonspektrum bpsw. von elektrischen Gitarren oder Holzbläsern wird so natürlich und unverfälscht übertragen.

Für einen Fokus auf den Bassbereich und höhere Abhörpegel bzw. größere Hörräume stehen die größeren Modelle der Orbital-Serie, 207S und 208S, mit ihren 6,5″- und 8″-Tieftönern zur Verfügung.

Durchdachte Ausstattung für ein professionelles Ergebnis

Die Fame Audio Orbital Studiomonitore sind mit effektiven Instrumenten zur Anpassung an die gängigen Anwendungsszenarien ausgestattet.

Das Acoustic Space-Filter hilft beim Ausräumen von Maskierungseffektiven im Mittenbereich, wie sie durch bspw. Tischreflexionen entstehen. Halten Sie so Ihren Mittenbereich sauber und hören Sie, was tatsächlich passiert. Beugen Sie damit Ermüdungserscheinungen und Mixing-Fehlern vor.

Der Treble EQ ermöglicht das Anheben oder Absenken des Höhenbandes ab 10kHz. Passen Sie die Höhenwiedergabe Ihrer Abhöre an Ihren persönlichen Geschmack oder an Ihre räumlichen Begebenheiten an, jenachdem wie viel akustische Dämpfung Sie vorgenommen haben.

Unauffällig, zeitlos schick, aber dennoch einzigartig präsentiert sich die Fame Audio Orbital – und das hat seinen Grund: Die Frontplatte des Lautsprechers ist für eine optimale Führung der Schallwellen ausgelegt; durch die Waveguides um Hoch- und Tieftöner wird ein möglichst punktartiges Abstrahlverhalten realisiert und der umgebende Raum in nur geringem Maße zum Schwingen angeregt. Wählen Sie Ihren Hörplatz entspannt im Stereodreieck, profitieren Sie von einem hohen Maß an Bewegungsfreiheit und gleichzeitig nur minimalen Interferenzen durch Reflexionen von Decken und Wänden.

Die Anschlüsse der Orbital-Lautsprecher sind im symmetrischen Klinken-, XLR- und unsymmetrischen Cinch-Format ausgeführt. Verbinden Sie die Boxen mit jeder beliebigen Audioquelle, schließen Sie bspw. Ihr Audio-Interface über die TRS-Klinkenanschlüsse an, Ihren DJ-Controller oder ein beliebiges Line-Pegel-Signal über die Cinch-Buchsen oder den DI-Out Ihres digitalen Multieffektes oder Ihrer Workstation über die XLR-Anschlüsse.

Fame Audio Orbital 205S

Studio Monitor mit 5,25″ Tieftöner & 1″ Seidenhochtöner. Die günstige Allround Lösung für professionelle Studios!

• kompakter Studiolautsprecher für den professionellen Einsatz

• geeignet für Recording, Mixing u. Mastering in allen Genres

• perfekt für kleinere Abhören im Heimstudio und für Schnittplätze

• optimale Grundlage auch für Mehrkanal-Setups

• ausgewogener Frequenzgang

• sauberes Stereobild

• schnelle Transientenansprache

• hochwertiger 1″-Hochtöner mit Kunstseidenkalotte

• leistungsfähiger 5,25″ Tieftöner aus Polypropylen

• gerastertes Volumenpoti für die schnelle, reproduzierbare Lautstärkeanpassung

• kraftvolle Class-D Bi-Amping Endstufe

• Limiter schützt Lautsprecher vor Überbelastung

• +3/0/-3dB Treble EQ zur Höhenabsenkung o. -anhebung

• 0/-2/-4dB Acoustic Space Desk-Filter zum Ausgleich von Resonanzen von Tischoberflächen etc.

Professioneller Kompaktmonitor

Der Fame Audio Orbital 205S ist ein kompakter Nahfeldmonitor für den Einsatz bei allen Produktionsschritten im modernen Tonstudio. Als Modell mit 5,25″-Tieftöner eignet er sich für das Aufnehmen und Editieren sowie die Audioproduktion in kleineren Abhörumgebungen. Er ist als Studiolautsprecher besonders auf die unverfälschte Wiedergabe des gesamten Frequenzspektrums ausgelegt.

Trotz der geringen Membrangröße erzielt der Orbital 205S eine bemerkenswert tiefreichende Basswiedergabe und ausreichend Schallpegel für das entspannte Arbeiten und Musikhören, wobei er stets ein angenehmes, unangestrengtes Hörerlebnis garantiert.

Aufgrund der extrem niedrigen Fertigungstoleranzen und der hohen Signaltreue ist er vollumfänglich für den professionellen Gebrauch qualifiziert und eignet sich ebenfalls bestens für Mehrkanal-Setups im Dolby Surround- und Atmos-Format.

Features:

• Hersteller: Fame Audio

• Bauart: 2-Wege

• Farbbezeichnung: Schwarz

• Abhörentfernung: Nahfeld

• Bluetooth: Nein

• Magnetisch geschirmt: Nein

• Raumanpassung: Ja

• DSP: Nein

• Paar: Nein

• Größe Tieftöner (Zoll): 5,25

• Größe Hochtöner (Zoll): 1

• Gesamtleistung in Watt (RMS): 70

• Frequenzbereich: 55 – 20.000Hz

• Eingänge analog: 3-Pol XLR, RCA, Klinke TRS

• Grenzschalldruckpegel (max SPL in dB): 102

• Breite (mm): 197

• Tiefe (mm): 276

• Höhe (mm): 286

• Gewicht (kg): 4,75

Fame Audio Orbital 207S

Nahfeldmonitor mit 6,5″ Tieftöner & 1″ Seidenhochtöner. Die perfekte Allround Lösung für professionelle Studios!

• Aktiver Lautsprecher für den professionellen Einsatz

• geeignet für Recording, Mixing u. Mastering in allen Genres

• perfekt für Heim- und Projektstudios

• optimale Grundlage auch für Mehrkanal-Setups

• ausgewogener Frequenzgang

• sauberes Stereobild

• schnelle Transientenansprache

• hochwertiger 1″-Hochtöner mit Kunstseidenkalotte

• leistungsfähiger 6,5″ Tieftöner aus Polypropylen

• gerastertes Volumenpoti für die schnelle, reproduzierbare Lautstärkeanpassung

• kraftvolle Class-D Bi-Amping Endstufe

• Limiter schützt Lautsprecher vor Überbelastung

• +2/0/-2dB Treble EQ zur Höhenabsenkung o. -anhebung

• 0/-2/-4dB Acoustic Space Desk-Filter zum Ausgleich von Resonanzen von Tischoberflächen etc.

Professioneller Studiomonitor

Die Fame Audio Orbital 207S ist ein aktiver Nahfeldmonitor für den Einsatz bei allen Produktionsschritten im modernen Tonstudio. Als Modell mit 6,5″-Tieftöner eignet sie sich für das Aufnehmen, Editieren und Abmischen sowie die Audioproduktion in allen Abhörumgebungen. Sie ist als Studiolautsprecher besonders auf die unverfälschte Wiedergabe des gesamten Frequenzspektrums ausgelegt.

Auch ohne Subwoofer erzielt die Orbital 207S eine bemerkenswert tiefreichende Basswiedergabe und ausreichend Schallpegel für das entspannte Arbeiten und Musikhören, wobei sie stets ein angenehmes, unangestrengtes Hörerlebnis garantiert.

Aufgrund der extrem niedrigen Fertigungstoleranzen und der hohen Signaltreue ist sie vollumfänglich für den professionellen Gebrauch qualifiziert und eignet sich ebenfalls bestens für Mehrkanal-Setups im Dolby Surround- und Atmos-Format.

Features:

• Hersteller: Fame Audio

• Bauart: 2-Wege

• Farbbezeichnung: Schwarz

• Abhörentfernung: Nahfeld

• Bluetooth: Nein

• Magnetisch geschirmt: Nein

• Raumanpassung: Ja

• DSP: Nein

• Paar: Nein

• Größe Tieftöner (Zoll): 6,5

• Größe Hochtöner (Zoll): 1

• Gesamtleistung in Watt (RMS): 72

• Frequenzbereich: 50 – 20.000

• Eingänge analog: 3-Pol XLR, RCA, Klinke TRS

• Grenzschalldruckpegel (max SPL in dB): 105

• Breite (mm): 222

• Tiefe (mm): 306

• Höhe (mm): 323

• Gewicht (kg): 5,97

Fame Audio Orbital 208S

Studio Monitor mit 8″ Tieftöner & 1″ Seidenhochtöner. Die perfekte Fullrange Lösung für professionelle Studios!

• Abhörmonitor für den professionellen Einsatz

• geeignet für Recording, Mixing u. Mastering in allen Genres

• perfekt als Fullrange-Abhöre für Heim- und Projektstudios

• optimale Grundlage auch für Mehrkanal-Setups

• ausgewogener Frequenzgang

• sauberes Stereobild

• schnelle Transientenansprache

• hochwertiger 1″-Hochtöner mit Kunstseidenkalotte

• leistungsfähiger 8″ Tieftöner aus Polypropylen

• gerastertes Volumenpoti für die schnelle, reproduzierbare Lautstärkeanpassung

• kraftvolle Class-D Bi-Amping Endstufe

• Limiter schützt Lautsprecher vor Überbelastung

• +2/0/-2dB Treble EQ zur Höhenabsenkung o. -anhebung

• 0/-2/-4dB Acoustic Space Desk-Filter zum Ausgleich von Resonanzen von Tischoberflächen etc.

Professioneller Abhörmonitor

Die Fame Audio Orbital 208S ist ein Nahfeldmonitor für den Einsatz bei allen Produktionsschritten im modernen Tonstudio. Als Modell mit 8″-Tieftöner eignet sie sich für das Aufnehmen, Editieren und Abmischen sowie die Audioproduktion in allen Abhörumgebungen mit besonderem Fokus auf einen kraftvollen Bassbereich. Sie ist als Studiolautsprecher besonders auf die unverfälschte Wiedergabe des gesamten Frequenzspektrums ausgelegt.

Als Fullrange-Lautsprecher erzielt die Orbital 207S eine tiefreichende Basswiedergabe und ausreichend Schallpegel für das entspannte Arbeiten und Musikhören, wobei sie stets ein angenehmes, unangestrengtes Hörerlebnis garantiert.

Aufgrund der extrem niedrigen Fertigungstoleranzen und der hohen Signaltreue ist sie vollumfänglich für den professionellen Gebrauch qualifiziert und eignet sich ebenfalls bestens für Mehrkanal-Setups im Dolby Surround- und Atmos-Format.

Features:

• Hersteller: Fame Audio

• Bauart: 2-Wege

• Farbbezeichnung: Schwarz

• Abhörentfernung: Nahfeld

• Bluetooth: Nein

• Magnetisch geschirmt: Nein

• Raumanpassung: Ja

• DSP: Nein

• Paar: Nein

• Größe Tieftöner (Zoll): 8

• Größe Hochtöner (Zoll): 1

• Gesamtleistung in Watt (RMS): 75

• Frequenzbereich: 45 – 20.000Hz

• Eingänge analog: 3-Pol XLR, RCA, Klinke TRS

• Grenzschalldruckpegel (max SPL in dB): 108

• Breite (mm): 277

• Tiefe (mm): 336

• Höhe (mm): 400

• Gewicht (kg): 9,45

Web: Fame Audio Orbital 205S, Fame Audio Orbital 207S, Fame Audio Orbital 208S