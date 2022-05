Die neue Kurbelstativ-Serie von König & Meyer

24615 Leuchten-/Boxenstativ

24615-000-55 – schwarz

Hochwertiges Leuchtenstativ aus Aluminium für den professionellen Einsatz. Die Höhenverstellung von 1.755 auf 3.000 mm erfolgt komfortabel und sicher durch ein Kurbelgetriebe mit »Auto Lock« Verriegelungssystem. Die ergonomische Bedienung erweist sich als einfach und anwenderfreundlich. Der Fokus bei diesem robusten Stativ liegt auf Stabilität und Kippsicherheit, sodass der 5° Standsicherheitstest nach DIN 56950-3 mit 35 kg Traglast problemlos realisiert wird. Das kompakte Transportmaß beträgt 1.733 x 150 x 202 mm und das Gewicht liegt bei rund 8,0 kg. Über die integrierte Gewindebuchse M10 können zusätzlich Traversen oder einzelne Schweinwerfer direkt montiert werden.

24618 Ausgleichsadapter für Leuchten-/Boxenstativ

24618-000-55 – schwarz

Mit Hilfe dieses Adapters können Sie im Handumdrehen Bodenunebenheiten, Treppen, Stufen oder Schräglagen ausgleichen. Der Ausgleichsadapter wird einmalig an einem der Boxenstativfüße montiert und mittels einer Spannschelle fixiert. Die benötigte Ausgleichslänge wird stufenlos eingestellt und ermöglicht einen Höhenausgleich von max. 200 mm. Wird kein Ausgleich benötigt, verbleibt der Adapter einfach in der Grundstellung auf dem Boxenstativfuß.

24730 Wind-Up Stativ »3000«

24730-000-55 – schwarz

Professionelles patentiertes Leuchten- und Boxenstativ mit neuartigem doppeltem Kurbelgetriebe. Eine niedrige Grundhöhe von 1.405 mm sorgt für ein einfaches, ergonomisches Aufsetzen der Last. Die zweifach ausfahrbare Rohrkombination erreicht eine Höhe von 3 Meter. Das Heben und Senken der Last erfolgen benutzerfreundlich, sicher und zuverlässig über zwei separate Kurbelgetriebe. Durch das integrierte »Auto Lock« System wird ein plötzliches Absacken der Last durch eine automatische Verriegelung verhindert. Die Kurbel kann zudem gegen unbefugte Benutzung entnommen werden. Da keine Seilzüge zum Einsatz kommen, arbeitet das Stativ völlig wartungsfrei. Der Fokus bei diesem robusten Stativ liegt vor allem auf Stabilität und Kippsicherheit, sodass der 5° Standsicherheitstest nach DIN 56950-3 mit 40 kg Traglast problemlos realisiert wird. Das kompakte Transportmaß beträgt 1.390 x 200 x 165 mm und das Gewicht liegt bei rund 12,0 kg. Über die integrierte Gewindebuchse M10 können zusätzlich Traversen oder einzelne Schweinwerfer direkt montiert werden.

24738 Ausgleichsadapter für Wind-Up Stativ »3000«

24738-000-55 – schwarz

Mit Hilfe dieses Adapters können Sie im Handumdrehen Bodenunebenheiten, Treppen, Stufen oder Schräglagen ausgleichen. Der Ausgleichsadapter wird einmalig an einem der Stativfüße des Wind-Up Stativs »3000« montiert und mittels einer Spannschelle fixiert. Die benötigte Ausgleichslänge wird stufenlos eingestellt und ermöglicht einen Höhenausgleich von max. 200 mm. Wird kein Ausgleich benötigt, verbleibt der Adapter einfach in der Grundstellung auf dem Stativfuß.

24740 Wind-Up Stativ »4000«

24740-000-55 – schwarz

Professionelles patentiertes Leuchten- und Boxenstativ mit neuartigem doppeltem Kurbelgetriebe. Die zweifach ausfahrbare Rohrkombination deckt einen Einsatzbereich von 1.715 bis 4.000 mm Höhe ab. Das Heben und Senken der Last erfolgen benutzerfreundlich, sicher und zuverlässig über zwei separate Kurbelgetriebe. Durch das integrierte »Auto Lock« System wird ein plötzliches Absacken der Last durch eine automatische Verriegelung verhindert. Die Kurbel kann zudem gegen unbefugte Benutzung entnommen werden. Da keine Seilzüge zum Einsatz kommen, arbeitet das Stativ völlig wartungsfrei. Der Fokus bei diesem robusten Stativ liegt vor allem auf Stabilität und Kippsicherheit, sodass eine Traglast von 40 kg problemlos realisiert wird. Das kompakte Transportmaß beträgt 1.695 x 200 x 165 mm und das Gewicht liegt bei rund 14,2 kg. Über die integrierte Gewindebuchse M10 können zusätzlich Traversen oder einzelne Schweinwerfer direkt montiert werden.

24748 Ausgleichsadapter für Wind-Up Stativ »4000«

24748-000-55 – schwarz

Mit Hilfe dieses Adapters können Sie im Handumdrehen Bodenunebenheiten, Treppen, Stufen oder Schräglagen ausgleichen. Der Ausgleichsadapter wird einmalig an einem der Stativfüße des Wind-Up Stativs »4000« montiert und mittels einer Spannschelle fixiert. Die benötigte Ausgleichslänge wird stufenlos eingestellt und ermöglicht einen Höhenausgleich von max. 200 mm. Wird kein Ausgleich benötigt, verbleibt der Adapter einfach in der Grundstellung auf dem Stativfuß.

