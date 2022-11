DJ-Tisch von König & Meyer

12170 DJ-Tisch

12170-000-55 – schwarz

Großer und klappbarer Event-Tisch für den professionellen DJ und viele weitere Einsatzzwecke. Die 1.170 lange und 600 mm breite Tischplatte bietet reichlich Platz für allerlei Equipment und Zubehör. Mit einer Stärke von 25 mm kann die MDF-Platte bis zu einer Tragfähigkeit von 30 kg belastet werden. Die perfekte Arbeitshöhe wird in 15 mm Schritten zwischen 625 und 1.045 mm eingestellt. Für den Transport oder die platzsparende Lagerung werden die beiden Füße kurzerhand eingeklappt. Die robuste Stahlrohrkonstruktion und die großen runden Parkettschoner mit Bodenausgleich verleihen dem praktischen Tisch eine sehr hohe Stabilität und einen sicheren Stand.

12196 Laptop-Ständer zur Tischmontage

12196-000-55 – schwarz

Formschöner und platzsparender Laptopständer mit Tischklammer für den mobilen DJ und Musiker. Durch seine Funktionalität und Vielseitigkeit kann der Laptopständer im Handumdrehen auf- und abgebaut werden. Die 120 mm breite und 65 mm tiefe Tischklammer ist für Plattenstärken von 10 bis 58 mm geeignet, und wird mit zwei Klemmschrauben befestigt. Die Ablageplatte aus Aluminium mit den Abmessungen 303 x 284 mm ist in der Höhe von 245 bis 410 mm einstellbar. Die Neigung lässt sich zudem in 8°- Schritten präzise einstellen. Individuell positionierbare Anschlagstifte mit Gummikappen ermöglichen den Einsatz aller gängigen Laptop Modelle, Mixern, CD-Playern, etc. Geräteschonende Auflage-Pads sind im Lieferumfang enthalten.

23873 Bildschirm-Halter

23873-000-55 – schwarz

Die individuelle Lösung für Ihren Arbeitsplatz. Mit dieser Tischhalterung können Sie einen Monitor bis zu einer Größe von 32″ platzsparend und ergonomisch positionieren. Die robuste Aluminium-Konstruktion mit der integrierten Gasdruckfeder hält einer Belastung von 8 kg stand. Die Anschlussplatte ist für die VESA Größen 75/75 und 100/100 ausgelegt. Dank der großen stabilen Tischklemme (bis 85 mm Dicke) ist die komplette Halterung schnell montiert und flexibel einsetzbar. Hier ist eine Höhenverstellung von bis zu 200 mm möglich. Der obere Arm bietet zusätzlich 350 mm an Höhenverstellbarkeit an. Selbstverständlich kann der Kopf für einen perfekten Blickwinkel und eine nackenschonende Haltung noch stufenlos geneigt, gedreht und geschwenkt werden. Die integrierte Kabelführung sorgt außerdem für einen stets aufgeräumten und professionellen Arbeitsplatz.

