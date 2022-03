Ein kleines aber feines Jubiläum …

Außenstehende haben oft überhaupt keine Ahnung, wie teuer eine derartige grosse Kulturveranstaltung ist, die zwölf Monate im Jahr genauestens vorbereitet werden muss und dann in mit einer Preisverleihungs-Gala endet.(je nach Jahr ca 80.000-100.000 Euro unter Einbeziehung der tatsächlichen prozentualen zeitintensiven Arbeitsgehälter des DRMV, Übungsleiterpauschalen der Stiftung, PA, Licht und Backlineanlagen, Hotelübernachtungen und Fahrtkosten der ca 20 köpfigen Jury, Grossbus für unser ca 30köpfiges Organisations-, Helfer-, Ordner- und Filmteam ( sie alle übernachten seit 38 Jahren aus Sparsamkeitsgründen nur in Jugendherbergen), Hallennebenkosten, örtliche Ordner, Verpflegung aller 50 Teammitglieder und Juroren etc etc). Insgesamt arbeiten jetzt in unserer Geschäftsstelle in Lüneburg sieben Personen „rund um die Uhr“, Tag für Tag, Woche um Woche und Monat um Monat (11) an diesem jeweiligen jährlichen Kulturprojekt, dessen Ausschreibung in aller Regelmäßigkeit Anfang März eines jeden Jahres beginnt. Durch den unglaublich grossen bundesweiten Medienerfolg in zahlreichen Tageszeitungen (jährlich zwischen 400 -680 Artikel in den bundesweiten Tageszeitungen) vergrößert sich natürlich von Jahr zu Jahr die Zahl der Bewerber/Bewerberinnen (ohne die beiden Corona Jahre zu bewerten). Sämtliche Einnahmen aus den Bewerbungs – und Teilnahmegebühren (20,- oder 30,-Euro Bewerbungsgebühr vor und 100,- Euro Teilnahmegebühr NACH Auswahl in die Endrunden durch die Juroren pro Bewerbung). Alle Einnahmen unserer Jahres Kultur Veranstaltungen müssen laut Satzung AUSSCHLIESSLICH für die kulturellen Zielsetzungen unserer Stiftung investiert und ausgegeben werden. Das wird durch das Land Niedersachsen Abt.Stiftungen in Hannover regelmässig überprüft. Keine unserer sieben Mitarbeiter/Innen erhält von dieser Stiftung für diese Arbeit ein Gehalt oder ein Honorar, sondern lediglich monatlich eine vom Finanzamt genehmigte „Übungsleiter Pauschale“ in Höhe von 200 €. Darüber hinaus gehende Anteile der Mitarbeiter-Gehälter bezahlt der Deutsche Rock & Popmusiker Verband aus eigener Kasse. 38 Jahre lang fand diese große Kultur Veranstaltung immer in einem großen Kultursaal, Kongresszentrum oder einer Stadthalle statt. In den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 wurde es uns staatlicherseits aber unmöglich gemacht, diese Kulturveranstaltungen „live“ auf einer großen Veranstaltungsbühne durchzuführen. Die zahlreichen Corona-Verbote haben diese beiden „Live“-Veranstaltungen in 2020 und 2021 verhindert. Allein aus diesem Grund mussten wir in diesen beiden Jahren immer bis zum Jahresende warten in der Hoffnung, dass die Corona- Inzidenz-Zahlen so niedrig waren, dass die Veranstaltungen doch noch „Live“ durchgeführt werden konnten. In 2020 und 2021 mussten wir die Live-Veranstaltungen deshalb jeweils einen Monat vor der Veranstaltung absagen. In den verbleibenden 4 Wochen zum Jahresende war es für uns allerdings völlig unmöglich, eine derart grosse Anzahl von Preisträgern aus allen Teilen Deutschlands quasi virtuell in einer audiovisuellen Internet TV-Show auszuzeichnen. Auch die bräuchte mindestens eine halbjährige Vorbereitungszeit.