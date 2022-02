Fame A-50 Gloss II – viel Gitarre für’s Geld?

Ja, dem ersten Eindruck nach bekommt man hier mit der A-50 eine Menge geboten für den doch sehr moderaten Preis. Das schauen wir uns näher an.

Konstruktion:

Die A-50 Gloss II ist eine Westerngitarre im Grand Auditorium Format mit Cutaway und Pickup-System und ist – wie der Name „Gloss“ schon verrät – inklusive Hals und Kopfplatte mit einem Hochglanz-Finish versiegelt. Das wirkt edel, ein paar kleine Unsauberkeiten lassen sich bei genauem Hinsehen aber entdecken. Der Korpus punktet mit einer massiven Fichtendecke, Boden und Zargen sind aus laminiertem Koa mit einer sehr attraktiven Maserung. Die Korpuskanten sind dann auch noch mit einem Binding aus Ahorn in Szene gesetzt – sehr schick!

Der Mahagonihals macht einen stabilen Eindruck. Er ist, hinten am Übergang zur Kopfplatte, in guter alter Martin-Manier mit einer kräftigen Volute in Pyramidenform verstärkt. Etwas speziell wird es beim Griffbrett: es ist, wie auch der Steg, aus HPL (hochkomprimierter Werkstoff) gefertigt, hat eine dunkle Farbe wie Ebenholz und hilft dabei, eben dieses zu sparen bzw. zu schonen. Besonderer Hingucker: die Perlmutt-Einlage am 12. Bund in Form eines Bergpanoramas.

Die Saiten ruhen auf der Stegeinlage und dem Sattel aus echtem Knochen und werden von den stylischen offenen Mechaniken im 30er-Jahre-Stil in Stimmung gebracht.

Zur Elektrifizierung der Klänge ist das tausendfach bewährte Fishman-Sonitone-System an Bord. Ein Piezo-Tonabnehmer unter der Stegeinlage wird über zwei Rädchen am Schalllochrand unauffällig geregelt – eine kleine Kunststoffplatte hinten auf der Zarge bietet ein Klinke-Output und ein Batteriefach für schnellen Zugriff zum 9-Volt-Block.

Praxis:

Das mittelkräftige C-Profil des Halses und das Griffbrett mit 44 mm Breite am Sattel bieten erwachsene Spielbedingungen, die Werkseinstellung von Saitenlage, Halskrümmung und Intonation erlauben einen sofortigen komfortablen Spielstart.

Und die A-50 hält klanglich, was sie optisch verspricht. Mit klarer fester Stimme setzt sie den Input des Spielers sensibel um. Sonore straffe Bässe, knackige Mitten und durchsetzungskräftige Höhen bilden ein kraftvolles Klangbild, das auch höhere Ansprüche leicht erfüllen kann.

Gleiches gilt verstärkt über Anlage gespielt – ein richtig guter Sound! Da kann man verschmerzen, dass der Klangregler keine allzu große Wirkung hat und eher nur in Nuancen auf den tollen Gesamt-Sound wirkt.

Fazit:

Optik, Verarbeitung, Bespielbarkeit und Klang ergeben ein stimmiges Gesamtbild das zu überzeugen weiß – besonders angesichts des Preises. Eine Gitarre nicht nur für anspruchsvolle Einsteiger, sondern auch für preisbewusste „Working-Musicians“ die ein zuverlässiges Arbeitsgerät suchen.

Facts:

– Fabrikat: Fame

– Modell: A-50 Gloss II

– Typ: Grand Auditorium E-Acoustic mit Cutaway

– Herkunftsland: China

– Mechaniken: offen, verchromt

– Hals: Mahagoni, C-Profil

– Sattel/Stegeinlage: Knochen

– Griffbrett/Steg: HPL

– Halsbreite: am Sattel 44 mm

– Bünde: 20

– Mensur: 650 mm

– Decke: Fichte, massiv

– Korpus: Koa, laminiert

– Oberflächen: Hochglanz

– Elektronik: Fishman Sonitone

– Gewicht: 2,0 kg

– Internet: musicstore.de

– Preis: € 333

plus & minus:

+ Hölzer, Hardware

+ Design, Optik

+ Bespielbarkeit, Werkseinstellung

+ kraftvolle A- und E-Sounds

+ Preis/Leistung

– kleine Unsauberkeiten bei der Lackierung

Text: Rufus Jahn / Fotos: Dirk Schlossarek