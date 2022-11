Fame Peter Maffay Signature STD – Rock ’n‘ Roll

Die Peter Maffay Signature Modelle von Fame sind in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes. Zum Einen gibt hier der Künstler nicht einfach nur seinen Namen für irgendeine Gitarre her, nein – er spielt die Instrumente auch mit Überzeugung bei Konzerten und TV-Show-Einsätzen. Zum anderen sind die Modelle auch für Normalsterbliche erschwinglich und haben keine Mondpreise wie so manches andere Signature-Modell.

Konstruktion:

Das Design dieser Gitarre im Grand Auditorium Format ist wirklich „extra-cool“. Der Korpus aus massiver Fichtendecke sowie Boden/Zargen aus Mahagoni wurde mit einem See-Thru-Mattschwarz-Finish versiegelt, welches die Maserung der Hölzer noch erkennen lässt. Eingefasst ist der Korpus mit einem Palisander-Binding … sieht edel aus! Die Decke bietet gleich mehrere Hingucker: Das „M“-Logo des Namensgebers, die drei Regler im E-Gitarren-Stil und natürlich das Schlagbrett sowie die Control-Plate in matter Riffel-Optik. Der Hals aus Mahagoni (mit Ebenholz-Streifen) ist am 14. Bund angesetzt, bietet eine Mensur von 650 mm, ein HPL-Griffbrett, 20 akkurat polierte Bünde und ein kräftiges C-Profil. Die Fame-typische Kopfplatte ist mit Abalone eingefasst, trägt die Signatur des Künstlers und bietet mit den schicken schwarzen Die-Cast Mechaniken besten Stimm-Komfort.

Ein Piezo-Tonabnehmer unter der Stegeinlage sorgt für die Verstärkung ins Elektrische, er wird per 9-Volt-Blockbatterie mit Energie versorgt. Mit den drei Reglern auf der Decke lassen sich Lautstärke, Höhen und Bässe exakt justieren.

Praxis:

Der Hals mit seinen 43 mm Sattelbreite liegt gut in der Hand, die Werkseinstellung von Saitenlage, Halskrümmung und Intonation gibt keinen Grund zur Klage. Die Gitarre liefert einen satten ausgewogenen Grand-Auditorium-Sound mit gutem Sustain und feiner Ansprache. Die Bässe machen Druck ohne zu wummern, die Mitten setzen sich knurrig durch und die Höhen dringen mild, aber dennoch klar und präzise ans Ohr.

Über Anlage gespielt bestätigen sich diese Eindrücke, man muss aber die sehr wirkungsstarken Klangregler ganz präzise auf den Wunschklang einstellen, sonst hat man schnell zu harsche Höhen oder zu volle Bässe im Klangbild.

Fazit:

Hier bekommt man wirklich eine ganz besondere Gitarre zum moderaten Preis.

Facts:

Fabrikat: Fame

Modell: Peter Maffay Signature STD

Typ: Grand Auditorium Westerngitarre

Mechaniken: geschlossen, schwarz

Hals: Mahagoni/Ebenholz

Griffbrett/Steg: HPL

Halsbreite: am Sattel 43 mm

Bünde: 20

Mensur: 650 mm

Korpus: Mahagoni, laminiert

Decke: Fichte, massiv

Oberflächen: Matt-Finish

Elektronik: Piezo-Pickup mit Volume-, Bass- und Treble-Regler

Gewicht: 2,1 kg

Internet: musicstore.de

Preis (Laden): ca. € 555

Plus & Minus

+ coole Optik

+ Design mit coolen Details

+ Hölzer, Hardware

+ gute Bedienbarkeit der Regler, wie bei einer E-Gitarre

+ ausgewogener A- und E-Klang

+ inkl. Signature Gigbag

+ Preis/Leistungs-Verhältnis

Text: Rufus Jahn / Fotos: Dirk Schlossarek



Web: www.musicstore.de/de_DE/EUR/Fame-Peter-Maffay-Signature-STD/art-GIT0058668-000