Fender Blues Jr. IV Music Store Edition – ein Junior wird erwachsen

Ist der Name „Junior“ für einen so erfolgreichen und in seiner 4. Auflage derart ausgereiften Röhren-Amp überhaupt noch angemessen? Naja, so heißt er nunmal und ist seit 1995 weltweit beliebt und auf allen Bühnen zu Hause.

Konstruktion:

Die Specs dieses Verstärkers sind eigentlich hinlänglich bekannt. Der Blues Junior ist ein einkanaliger Amp mit drei 12AX7 Vorstufenröhren und zwei EL-84 Glaskolben für die Endstufe, die dann 15 ganz schön laute Watt herausschiebt. Ein 12“-Speaker wandelt das Ganze in Sound um, der per Volume-, Treble-, Bass-, Middle-, Master- und Reverb-Regler sowie Fat-Taster in Lautstärke, Zerrgrad und Klangbild justiert werden kann.

Die hier zum Test angetretene Version IV bringt nun allerdings einige interessante Verbesserungen/Weiterentwicklungen mit. In Sachen Optik punktet der Amp mit seinem schönen Lacquered Tweed Bezug und dem klassischen Ledergriff. Auch das Fender-typische rote Pilot-Light wertet den Look auf. Besonders gelungen ist das schwarze Bedien-Panel mit weißer Beschriftung (optimal ablesbar und richtig herum;-) und ebenfalls weißen Chickenhead-Reglern.

Praxis:

Auch klanglich legt der Blues Junior IV gegenüber seinen Vorgängern eine Schüppe drauf – und in der Music Store Edition sind es sogar zwei. Es ist hier nämlich der Eminence Red, White and Blues 12“ Speaker an Bord, der dem Amp ein breites Kreuz, ein mächtiges Bass-Fundament, eine klangliche Größe verschafft, die beeindruckt. Dazu kommt eine verbesserte Abstimmung des Verstärkers: Bessere Regelbarkeit des Zerrgrades (Clean bis Mid-Overdrive), ein Reverb, der über den gesamten Regelweg nutzbar ist, und ein Sound-Turbo per „Fat“-Taster (Fußschalter liegt bei) der einfach super klingt. Am besten gefällt mir das alles mit Singlecoil-Gitarren: Der Steg-Pickup einer Tele rockt richtig fett, ohne in den Ohren zu klingeln – Die Pickup-Positionen 2 und 4 bei einer Strat klingen nicht so nasal und hohl und setzen sich knackig im Band-Sound durch. Aber auch mit Humbuckern macht der Music Store Blues Junior – der toll abgestimmten Klangregelung sei’s gedankt – eine gute Figur. Was der Verstärker (ohne zusätzliche Pedale) nicht liefert sind Metal/Hardrock-Sounds und dieses letzte Quäntchen Fender-Höhenschimmer, wie man das von Blackface-Modellen kennt. Zu loben sind ganz ausdrücklich die sehr geringen Nebengeräusche … auch bei voll aufgedrehtem Volume und/oder Reverb!!

Fazit:

Dieser Fender Blues Junior IV Music Store Edition könnte der perfekte Verstärker für ganz unterschiedliche Musiker sein, die ein verlässliches Arbeitspferd für Proberaum, Studio, Club-Gig und mittelgroße Bühnen brauchen. Das Verhältnis zwischen kompakter Größe, moderatem Gewicht und beeindruckender Lautstärke ist einfach ideal, und wappnet einen Working Musician für fast alle Herausforderungen.

Facts:

Fabrikat: Fender

Modell: Blues Junior IV Music Store Edition

Typ: Röhren-Combo-Verstärker, einkanalig

Herkunftsland: Mexico

Röhrenbestückung: 3x 12AX7, 2x EL84

Leistung: 15 Watt

Lautsprecher: Eminence Red White and Blues, 12“, 8 Ohm

Gehäuse: 19 mm MDF, Lacquered-Tweed- Bezug, Ledergriff

Bedienfeld: Klinke-Input, Volume, „Fat“-Taster, Treble, Bass, Middle, Master, Reverb, Pilot Light, On/Off-Schalter

Zubehör: One-Button Fußschalter für Fat-Boost

Gewicht: 14,5 kg

Maße (B/H/T): 46 x 42 x 22-25 cm

Internet: musicstore.de

Preis: € 749

Plus & Minus

+ enorme Clean-Reserven

+ voluminöser Klang

+ Zerr-Charakter, Hall

+ geringe Nebengeräusche

+ Gestaltung des Bedienfeldes

+ schöner klassischer Fender-50´s-Look

Text: Rufus Jahn / Fotos: Dirk Schlossarek

Web: www.musicstore.de/de_DE/EUR/Fender-Blues-Junior-IV-MUSIC-STORE-Edition/art-GIT0056659-000