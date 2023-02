Schnell und ohne Umwege lernst du mit Garantiert Kalimba lernen mehr als 100 Songs auf der Kalimba zu spielen und zu begleiten.

Ob mit oder ohne Notenkenntnisse: Du kannst das Kalimbaspiel spielend leicht erlernen!

Mit Hilfe der eigens für dieses Buch entwickelten Kalimba-Tabulatur lernen Notenunkundige die internationalen Songs und Stücke spielend leicht. Zusätzlich zu den Nummern der Klangzungen und der Anschlagshand, mit der sie gespielt werden sollen, gibt ein spezielles Rhythmusraster Aufschluss über die Tonlängen. Eine kleinschrittige Einführung in die Notenschrift begleitet den gesamten Kalimbakurs. Ob Anfänger oder Quereinsteiger – alles, was du mitbringen musst, ist eine 17-tönige Kalimba mit einreihigem Aufbau in C-Dur und natürlich Lust am Lernen und Zeit zum Spielen.

Auf trockene Übungen wurde bewusst verzichtet. Sie werden durch einprägsame Lieder ersetzt, die dem gleichen Übungszweck dienen. Aufgrund ihres Bekanntheitsgrads lassen einfache Kinderlieder, Shanties, Schlager und Folksongs falsche Töne leicht erkennen und korrigieren. Der Schwierigkeitsgrad nimmt langsam, aber stetig zu, bis hin zu Songbegleitungen.

Auch die beiliegende CD (Downloads optional) erleichtert den Lernprozess. Du kannst genau verfolgen, wie die Lieder klingen sollen und kannst zu den Akkord-Play-Alongs mitspielen.

Wir wünschen dir viel Spaß, Freude und Erfolg mit Garantiert Kalimba lernen!

20294G

Garantiert Kalimba lernen

Das Lehrbuch für Kalimbas mit 17 Tönen in C-Dur. Mit mehr als 100 Songs

Tom Pold

ISBN-10: 3-947998-30-9

ISBN-13: 978-3-947998-30-2

Format 21 x 29,7 mm

Seiten: 104

Buch & CD

VK: 19,95 €

