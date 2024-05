Double Cut E-Gitarre mit ’60s Burstbucker Pickups und Maestro Vibrola – Sonderposten zum tollen MUSIC STORE Preis!

SG aus der Gibson USA Original Collection, gefertigt in den USA

Inspiriert von der klassischen Early Sixties SG

Rote Nitrozellulose-Satinlackierung, Nickel Hardware

Set-Neck Bauweise mit 24.75″ Mensur (628 mm)

Mahagonikorpus

Geleimter Mahagonihals

22-bündiges Palisandergriffbrett mit Trapez-Inlays

„Slim Taper“ Halsprofil

Ein Gibson ’60s Burstbucker Humbucker mit offenen Spulen in Halsposition

Ein Gibson ’60s Burstbucker Humbucker mit offenen Spulen in Stegposition

Handverdrahtete Schaltung mit Orange Drop Kondensatoren

Gibson ABR-1 Tune-O-Matic Brücke

Gibson Maestro Vibrola Tailpiece

Gibson Vintage-Style Deluxe Mechaniken mit Keystone-Flügeln

Inklusive Gibson USA Gitarrenkoffer

SG Gitarre im Stil der frühen Sixties

Die Gibson SG Standard ’61 Faded Maestro Vibrola Vintage Cherry greift das Design und Feeling der originalen ’61er Gitarre auf und erweist sich als erstklassige Blues- und Rock-Gitarre. Neben dem Mahagonikorpus im amtlichen, doppeltgehörnten Konturschnitt setzt Gibson auf einen schmalen „Slim Taper“ Mahagonihals für exzellente Spieleigenschaften bis in die höchsten Lagen. Gibson ’60s Burstbucker mit offenen Spulen und eine handverdrahtete Schaltung beschwören den Geist der sagenumwobenen PAFs, sodass am Gitarrenverstärker kraftvolle Clean- und Drive-Sounds zur Verfügung stehen. Nicht zuletzt stattet Gibson die SG Standard ’61 Faded Maestro Vibrola Vintage Cherry mit der bewährten Hardware in Form von Maestro Vibrato Tailpiece, ABR-1 Tune-O-Matic Brücke und Vintage Deluxe Mechaniken aus.

Vollmahagonigitarre in Set-Neck Bauweise

Beim Bau der SG Standard ’61 Maestro Vibrola greift Gibson selbstverständlich auf die amtliche Set-Neck Bauweise mit Hals und Korpus aus Mahagoni zurück, die in Verbindung mit dem dünnen Satin-Nitro-Finish die Grundlage für ein druckvolles und Sustain-reiches Klangbild schafft. Während das amtliche Double-Cut-Design ein angenehmes Handling der Gitarre sowohl im Sitzen als auch im Stehen verspricht, garantiert das schlanke „Slim Taper“ Halsprofil agile Spieleigenschaften in sämtlichen Lagen des 22-bündigen Palisandergriffbretts.

’60s Burstbucker

Für die elektrische Klangwandlung der SG Standard ’61 Maestro Vibrola Vintage Cherry Gitarre zeichnen zwei Gibson ’60s Burstbucker in der Open-Coil-Ausführung verantwortlich. Durch die Verwendung klassischer Alnico V Magnete und nicht gewachster, ungleich gewickelter Spulen orientieren sich die Pickups deutlich an den sagenumwobenen PAF Humbuckern der goldenen Ära und entlocken dem Gitarrenverstärker nicht nur sahnige Overdrive-Sounds für Blues und Rock, sondern auch luftige Cleans für gefühlvolles Akkord- und Melodiespiel. Eine handverdrahtete Schaltung mit hochwertigen Orange Drop Kondensatoren sowie separaten Volume-und Tone-Potis für jeden Pickup erlaubt außerdem das präzise Anpassen des Sounds.

Traditionsbewusste Hardware-Ausstattung

Selbstverständlich komplettiert Gibson die SG Standard ’61 Faded Maestro Vibrola Vintage Cherry​​​​​​​ E-Gitarre mit zuverlässiger Hardwareim traditionsbewussten Vintage-Style. Während das Maestro Vibrola mit einem smoothen Ansprechverhalten zu schimmernden Vibrato-Verzierungen von Melodien und Akkorden animiert, sorgt die vom legendären Gibson Präsident Ted McCarty entwickelte ABR-1 Tune-O-Matic Brücke mit großzügigen Einstellmöglichkeiten für eine exakte Intonation und bequem Saitenlage. An der „Open Book“ Kopfplatte halten außerdem Gibson Vintage Deluxe Tuner die elektrische Gitarre sicher und stabil in der korrekten Stimmung.



Fotoquelle: Music Store