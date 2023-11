Interview mit Pete Larsen

Mit seinem ersten selbst komponierten Song „Weinen vor Glück“ wurde Pete Larsen als bester Singer/Songwriter mit dem Deutschen Rock & Pop Preis 2022 ausgezeichnet. Anlässlich dieser Preisverleihung erfolgte ein Interview auf NDR 1/ Radio MV im Kulturjournal. Kurz darauf wurde er als Studiogast in die Sendung „Das Beste auf Deutsch“ in das NDR-Funkhaus Schwerin eingeladen. 2023 wurde die EP „Limitierte Auflage“ mit sieben Titeln produziert. Diese handsignierte CD ist nicht käuflich zu erwerben. Derzeit arbeitet Pete an seinem Debüt-Album „Facetten“. www.petelarsen.de