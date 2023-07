KI-Musik wird von den Grammys ausgeschlossen

Songs, die durch künstliche Intelligenz produziert wurden, bleiben bei den Grammys außen vor. Der wichtige Musikpreis soll weiterhin nur an menschliche Schöpfer gehen.

Die Recording Academy positioniert sich zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Musikindustrie. Wie die Vereinigung, die seit 1959 die Grammy Awards verleiht, bekannt gab, sind durch KI komponierte Songs und Alben in Zukunft von der wichtigsten Preisverleihung der Branche ausgeschlossen. „Ein Werk, das keine menschliche Urheberschaft umfasst, ist in keiner Kategorie zulässig“, hieß es in einer Mitteilung der Academy.

Der Gebrauch von künstlicher Intelligenz hat sich in den letzten Monaten zum Streitthema in weiten Teilen der Entertainmentbranche entwickelt. Dass sich die US-amerikanischen Drehbuchautoren derzeit im Streik befinden, hat auch mit KI zu tun: Sie wünschen sich von den großen Hollywoodstudios und Streaminganbietern klare Zusagen zur Einschränkung des KI-Einsatzes in Film- und Serienproduktionen. Die Gewerkschaft der Regisseure hat sich vor wenigen Tagen auf einen vorläufigen neuen Tarifvertrag mit den Studios geeinigt: Auch darin sind Einschränkungen zur KI-Nutzung ein zentraler Punkt.

In der Musikbranche kommt KI längst in tragender Weise zum Einsatz, bei den Streaminganbietern etwa zur Generierung von Ambient- und Berieselungsplaylists. Auch KI-Imitate berühmter Künstler waren in den letzten Wochen Gesprächsthema. Für Aufsehen sorgte Mitte April etwa ein vermeintlicher neuer Song des Rappers Drake mit dem Popstar The Weeknd. Das Stück Heart On My Sleeve entpuppte sich jedoch als KI-generierter Deepfake und Marketingcoup.

Einen solchen hat nun offenbar auch Paul McCartney im Blick. Wie der legendäre Popmusiker zur BBC sagte, hat er unlängst „den letzten Beatles-Song“ fertiggestellt und plant eine Veröffentlichung im Laufe des Jahres. Die Stimme seines 1980 ermordeten Bandkollegen John Lennon sei dafür mithilfe von KI aus einer Demoaufnahme synthetisiert worden. Die BBC vermutet, dass es sich bei dieser Aufnahme um die Lennon-Komposition Now and Then aus dem Jahr 1978 handelt.

