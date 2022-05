Larry Teal | Heinrich Baumgartner: Die Kunst des Saxophonspiels

aus dem Amerikanischen ins Deutsche übertragen, kommentiert und mit zwei Beiträgen versehen von Heinrich Baumgartner

Laut Larry Teal, dem „Meister“ der amerikanischen Saxo­phon­­­schulen, ist die beste Metho­de, das Saxophonspiel zu erlernen, der Unterricht bei einem kompetenten Lehrer. Kein Wunder also, dass sich sein englischsprachiges Originalwerk „The Art of Saxophone Playing“ vor allem an die Saxophonlehrer*innen an Musikschule und Musikhochschule richtet. Seit seinem Erscheinen im Jahr 1963 gilt es bis heute als eines der wichtigsten Nachschlagewerke für das Erlernen des Saxo­phons in der englischsprachigen Welt und wird auf den meisten Saxophon-Plattformen im Internet als unentbehrlich angesehen. Es zeichnet sich aus durch eine präzise Zusammenstellung von Methoden und Informationen, die für alle, die Saxophon spielen lernen möchten, für Saxophonist*innen, die ihre Kenntnisse verbessern oder gelegentliche Fehler korrigieren möchten, und die für Saxo­phon­lehrer*innen als Lehrmittel sehr nützlich sind. Grund genug, dieses Standard­werk nun endlich auch in deutscher Sprache zur Verfügung zu stellen. Denn „Die Kunst des Saxophonspiels“ kommt auch nach mehr als 60 Jahren überhaupt nicht altbacken daher. Die Präzision, mit der Larry Teal das Saxophonspiel durchleuchtet, und die Sorgfalt, mit der er die Abläufe und Entwicklungen beschreibt, haben nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Natürlich haben sich manche Details des Saxophons in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt, und vor allem hat sich die Sicht auf die Musikphysiologie, auf die Körper­arbeit und damit auf die Vermittlung des Saxophonspiels, die Metho­dik und die Didaktik, verändert. Um diesen Aspekten Rech­nung zu tragen, hat der Übersetzer und Musiklehrer Heinrich Baumgartner ein paar Ergänzungen und Aktualisierungen zum Text von Larry Teal hin­zugefügt. Dies geschieht sowohl in kommentierender Form als auch in eigenständigen Beiträgen, die er dem Original­werk im abschließenden 2. TEIL hinzugefügt hat. In dieser Form werden Lücken ge­schlossen, ohne den Originaltext von Teal zu beeinträchtigen. Und sein großer Einfluss auf den Saxophon­un­ter­richt und das Saxo­phon­spiel wird erhalten und ausgebaut.

Art.-Nr.: 20212G (Buch)

ISBN-10: 3-943638-44-8

ISBN-13: 978-3-943638-44-8

Format: DIN A4

Seitenumfang: 112 Seiten

19,95 Euro

Weitere Informationen: alfredverlag.de | alfredmusic.de