Medienresonanz zur Verleihung der 42. Deutschen Rock & Pop Preise 2024 in der Siegerlandhalle, in Siegen

In den Monaten Januar bis März dieses Jahres erreichten uns bundesweit ca. 220 teils große Artikel aus den Printmedien wie auch 45 Berichterstattungen aus Onlinemedien. Dies entspricht einer Auflage von 3.623.270 verbreiteter Tageszeitungen (Printmedien).

Lt. der Medienanalyse von ARGUS DATA INSIGHTS Deutschland aus Berlin beträgt die Gesamtbrutto-Reichweite aller Tageszeitungen und Onlinemedien ca. 55 Millionen potentielle Leser mit einem Medienwert von ca. 880.000 Euro (Anzeigen-Äquivalenz).

Ein unglaublicher Erfolg nach 42 Jahren Aufbauarbeit dieser/unserer Kulturveranstaltungen des Deutschen Rock & Popmusikerverbandes e.V. und der Deutschen Pop Stiftung.

Medienresonanz: 42. Deutschen Rock & Pop Preise 2024

Die bundesweite Anerkennung des Deutschen Rock & Pop Preises spiegelt sich nicht nur in der umfangreichen Medienresonanz wider, sondern auch in der hohen Beteiligung von Künstlern aus allen musikstilistischen Bereichen der Rock- und Popmusik, die mit ihren Beiträgen die Vielfalt der Musikszene bereichern. In den letzten Jahrzehnten konnten von der Deutschen PopStiftung herausragende Talente unterschiedlichster Genres ausgezeichnet werden, was diesen Preis zu einer bedeutenden Plattform für aufstrebende sowie etablierte Künstler macht. Statistiken aus den vergangenen Veranstaltungen zeigen, dass mehr als 90 % der Teilnehmenden die Qualität und den Wert dieser Auszeichnung bestätigen, was eine klare Bestätigung für die Relevanz und den Einfluss des Preises in der Musiklandschaft darstellt. Die Veranstaltung ist somit ein wesentlicher Bestandteil des kulturellen Lebens, dessen Tradition fortwährend über die Medien gewürdigt und weitergeführt wird.

Die Bedeutung des Deutschen Rock & Pop Preises erstreckt sich über die Auszeichnungen selbst hinaus, indem er als Katalysator für Vernetzung und Austausch innerhalb der Musikkultur fungiert. Networking-Möglichkeiten für Künstler, Produzenten und Medienvertreter werden durch die Veranstaltung geschaffen, was nicht nur den Teilnehmern, sondern auch der gesamten Branche zugutekommt. Die hohe Medienresonanz verstärkt die Sichtbarkeit der ausgezeichneten Künstler und trägt zur Förderung ihrer Karrieren bei. Diese umfassenden Aspekte festigen die Position des Preises als zentrale Plattform für Innovationen und Trends in der Musikszene Deutschlands.

Die 42. Verleihung des Deutschen Rock & Pop Preises 2024 steht nicht nur für herausragende musikalische Leistungen, sondern auch für die 43 Jahre alte langjährige Tradition, talentierte Künstler und Bands aus verschiedenen musikalischen Genres zu ehren. Die Veranstaltung findet in einem festlichen Rahmen jährlich in der Siegerlandhalle in Siegen statt und zieht jährlich zahlreiche Musikenthusiasten sowie Fachleute der Branche an. Diese bedeutende Ehrung wird durch eine sorgfältige Auswahl von Juroren unterstützt, die über fundierte Kenntnisse im Bereich der Musik und Medienanalyse verfügen. In der Vergangenheit konnte bereits eine beeindruckende Bewerberzahl verzeichnet werden, was die große Anerkennung und das Vertrauen in diesen Preis unterstreicht. Die positive Medienresonanz, die die Veranstaltung stets begleitet, trägt zudem zur Maximierung der Sichtbarkeit von aufstrebenden Künstlern bei und betont die Relevanz dieses Events in der deutschen Musiklandschaft.

Schirmherren sind der Präsident des Deutschen Musikrates, Prof. Martin Maria Krüger, und der Bürgermeister der Stadt Siegen, Steffen Mues.

Die Vielzahl an positiven Rückmeldungen der Teilnehmer verdeutlicht die essenzielle Rolle, die der Deutsche Rock & Pop Preis in der Branche inzwischen einnimmt. Experten und Branchenvertreter heben hervor, dass die Veranstaltung nicht nur als Sprungbrett für aufstrebende Talente dient, sondern auch als Plattform für den fachlichen Austausch zwischen Künstlern und Institutionen fungiert. Die kontinuierliche Weiterentwicklung dieses Musikwettbewerbs spiegelt sich in innovative Formate wider, die darauf abzielen, den Teilnehmern eine öffentlichkeitswirksame Plattform zu bieten und somit die kreative Entfaltung zu fördern. Die Verleihung selbst ist nicht nur ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender, sondern auch ein pulsierendes Netzwerk-Event, das den Teilnehmern ermöglicht, wertvolle Kontakte zu knüpfen und Partnerschaften zu entwickeln, die über den Abend hinauswirken. Dieser integrative Ansatz positioniert den Preis als unverzichtbaren Bestandteil des kulturellen Austauschs und fördert die Entwicklung neuer musikalischer Impulse, die die Zukunft der Branche gestalten werden.

Ole Seelenmeyer

Bewerbungen können ab 1. März 2025 wieder eingereicht werden:

