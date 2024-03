Multifunktionaler Mischverstärker für den kommerziellen Bereich von Tascam

Tascam stellt mit dem MA-BT240 einen multifunktionalen Mischverstärker aus seiner neuen Compact Commercial Series vor. Das Gerät ist für die Hintergrundbeschallung sowie für Präsentationen und Durchsagen im gewerblichen Umfeld vorgesehen und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die es zur idealen Wahl für Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Cafés, Büros, Bildungseinrichtungen und ähnliche Einsatzorte machen.



Mit seinen kompakten Abmessungen im Half-Rack-Format kann der MA-BT240 auf einem Tisch oder in einem Regal aufgestellt oder mit einer optionalen Halterung im Rack montiert werden. Er liefert kräftige 240 Watt Verstärkung für den Betrieb von hochohmigen 70-V- oder 100-V-Lautsprecherlinien in verteilten Tonanlagen und kann auch mit 4- oder 8-Ohm-Lautsprechern (2 × 120 Watt, wählbar zwischen Mono und Stereo) verwendet werden.

Ideal für Hintergrundmusik und Durchsagen

Tonquellen können über einen Mikrofon-/Line-Eingang mit umschaltbaren Anschlüssen auf der Vorder- und Rückseite (letzterer unterstützt Paging), einen Stereo-Line-Eingang über Cinch-Buchsen und drahtlos über Bluetooth eingebunden werden. Für das Mikrofon gibt es eine Ducking-Funktion, die bei Durchsagen die Hintergrundmusik automatisch leiser macht. Über separate Pegelsteller lassen sich die Pegel der einzelnen Quellen auf einfache Weise mischen.

Bluetooth für drahtloses Streaming von einem Smartphone

Dank eingebautem Bluetooth-Empfänger ist es ein Leichtes, den Verstärker mit Hintergrundmusik und anderen Quellen zu versorgen. Die Bluetooth-Antenne kann per Kabel verlängert werden, um sie an einer bevorzugten Stelle zu positionieren und so einen optimalen Signalempfang zu gewährleisten.

Ein EQ und ein Hochpassfilter auf der Ausgangsseite geben dem Benutzer die Kontrolle über den Klang. Darüber hinaus ist es möglich, die Gesamtlautstärke über eine externe Fernbedienung zu steuern. Ein Line-Pegel-Ausgang erleichtert das Hinzufügen weiterer Zonen, indem man das Ausgangssignal an eine andere Endstufe weiterleitet.

Web: https://www.tascam.eu/de/ma-bt240

Fotoquelle: Tascam