Red Hill Vintage Parlour Natural & Brown Sunburst – klein, aber oho!

Manch einer denkt vielleicht, kleine kompakte Travel-Gitarren wären eine relativ neue Erfindung. Um die Wurzeln dieser Test-Gitarre aufzufinden muss man aber gute 100 Jahre in der Martin-Historie zurückgehen.

Die Damen der feinen Gesellschaft, aber auch Hobos, Wanderarbeiter und Strassenmusiker schätzen diese handlichen und robusten Instrumente.

Konstruktion:

Die Red Hill Vintage Parlour ist also im Grunde ein klassisches Gitarrenmodell mit viel Geschichte, aber modern konstruiert und dank fernöstlicher Herstellung super günstig in der Anschaffung.

Ihre Kompaktheit (Gesamtlänge nur 94 cm) kommt durch den kleinen Korpus, den Halsansatz am 12. Bund und die kurze Mensur von 628 mm zustande.

Der Korpus inklusive Decke ist aus laminierter Araukarie (auch Andentanne genannt) gefertigt und betont schlicht gestaltet. Kein Binding, keine Einlagen, kein Schlagbrett. Boden, Zargen, Hals und Kopfplatte sind mattschwarz versiegelt, die Decke gibt es wahlweise in Natural oder Brown Sunburst. Steg und Griffbrett sind aus einem Composit-Material, das sehr stark Palisander ähnelt. 19 sauber eingesetzte schlanke Bünde und Dot-Inlays zur Orientierung komplettieren das Griffbrett. Die Saiten ruhen auf kompensierter Stegeinlage und Sattel aus Kunststoff – beides tadellos gearbeitet. An der Kopfplatte finden sich offene „old-school“ Mechaniken mit kleinen Butterbean Stimmwirbeln, mit denen sich die Red Hill zuverlässig stimmen lässt.

Praxis:

Die Vorteile einer solchen Parlour-Gitarre sind in der Praxis vielfältig. Die kurze Mensur kommt Anfängern entgegen, das kleine Instrument passt beim abendlichen Sofa-Noodling bequem auf den Schoß, beim Urlaubs-Trip findet es Platz auf der Hutablage und bei Recordings kann der Sound mit seinen reduzierten Bässen genau die Lösung sein.

Klar, wir dürfen bei einem Instrument mit zweistelligem Preis keine Wunder erwarten, aber die Red Hill hat eine prima Bespielbarkeit mit guter Saitenlage und sauberer Intonation. Ihr Klang ist klar und schlank, bietet dabei aber eine durchaus beeindruckende Lautstärke und ein ebensolches Sustain. Durch den 12-Bund-Halsansatz kommt man nicht so gut in die höchsten Lagen, aber das ist bei einer Parlour-Gitarre eben nunmal so und sollte nicht als Minuspunkt vermerkt werden.

Fazit:

Red Hill macht hier sehr viel richtig. Die beiden Parlour-Modelle sind tadellos verarbeitet, sehen klasse aus und bieten unter dem Strich ein gehöriges Maß an Spielspaß, vielfältige Einsatzmöglichkeiten und ein beachtliches Klangvermögen zu einem schlichtweg unschlagbaren Preis.

Facts:

Fabrikat: Red Hill

Modelle: Vintage Parlour Natural & Brown Sunburst

Typ: Parlour Westerngitarre

Herkunftsland: China

Mechaniken: offen

Hals: Selected Hardwood, C-Profil

Griffbrett/Steg: Composite

Halsbreite: am Sattel 42 mm

Bünde: 19

Mensur: 628 mm

Korpus: Araukarie, laminiert

Decke: Araukarie, laminiert, Natural oder Brown Sunburst

Oberflächen: Matt-Finish

Gewicht: 1,48 kg

Internet: musicstore.de

Preis: jeweils € 79,00

Plus & Minus

+ klassisches Modell im Stil der 1920er

+ Verarbeitung, Werkseinstellung

+ Bespielbarkeit, Handling

+ Lautstärke, Sustain

+ Preis/Leistung

Text: Rufus Jahn / Fotos: Dirk Schlossarek



Web: https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Red-Hill-Vintage-Parlour-Natural/art-GIT0056548-000

https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Red-Hill-Vintage-Parlour-Brown-Sunburst/art-GIT0056422-000