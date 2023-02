Rock-o-Pation – das rockige Gegenstück zum Snare-Buchklassiker „Syncopation for the Modern Drummer“ von Ted Reed – ist mehr als ein reines Übungsheft.

Jetzt kannst du auf systematische Art und Weise auch dein Blattspiel im Rock Idiom perfektionieren. Die zweisprachige Ausgabe (Englisch/Deutsch) bietet gezielte Übungen in 4/4, aber auch in ungeraden und sogar wechselnden Metren. Jede Leseübung enthält Vorschläge für Bass Drum und Hi-Hat Patterns, um sie nicht nur als reine Snare-Übung, sondern auch am Set zu spielen.

Dies schult neben dem Blattspiel auch die Koordination und Sperie gibt dir Anregungen für die Integration ins eigene Repertoire. Mit den Übungen in diesem Buch wirst du perfekt auf alle Herausforderungen vorbereitet, denen du ausgesetzt bist, wenn es ans Blattspiel aktueller Pop- und Rockmusik geht.

20309G

ROCK-O-PATION

For Today’s Drummer – 50 EXERCISES TO MASTER SIGHT READING IN ROCK

Sperie Karas

ISBN-10: 3-947998-58-9

ISBN-13: 978-3-947998-58-6

UPC: 038081558233

Format 230 x 305 mm

Seiten: 84

Buch (zweisprachige Ausgabe: Englisch / Deutsch)

VK: 16,95 € | 16.99 $ | 14.95 £

Weitere Informationen: www.alfredmusic.de