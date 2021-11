RockTV Produkt-Kurzvorstellung: Red Hill Western Vintage Electric Brown der Firma Music Store

Elektroakustische Westerngitarre mit Tonabnehmersystem und Open-Pore-Finish

Die ideale Gitarre für unterwegs, die einen schönen vollen Klang bietet für unschlagbare 149 Euro.

Die Red Hill Western Vintage Electric Brown beinhaltet alle Zutaten für einen optimalen Einstieg in das Gitarrenspiel. Neben einem geschmackvollen Äußeren, kommt das Instrument mit einem hauchdünn laminierten Korpus, einem griffigen Hals und einer wertigen Hardware. Daher erzeugt die Westerngitarre ein warmes Klangbild, das dank eines hauseigenen Tonabnehmers auch verstärkt wiedergegeben werden kann. Darüberhinaus lässt sich das Instrument sehr zuvorkommend in allen 20 Bünden greifen, was nicht zuletzt an dem gerundeten Halsprofil und dem großzügigen Cutaway liegt. Das integrierte Stimmgerät mit einem LED-Display entpuppt sich als ein weiteres praktisches Tool, das gerade Anfänger bei den ersten Versuchen unterstützt. Abgerundet wird die Red Hill Western Vintage von detailreichen Einlegearbeiten, die in einem angenehmen Kontrast zu dem braunen Open-Pore-Finish stehen.

