Liebe, Lust und Leid – Lieder und Gedichte

(Inkl. 2 CDs mit 31 Liedern)

Der Leser erlebt eine Reise durch die Welt der Gefühle in allen denkbar möglichen Situationen, die mit Liebe und Beziehung zu tun haben.

Vom Verlieben bis hin zum Trennungsschmerz dreht es sich um alle Facetten der Liebe.

Wer von uns war nicht schon mal verliebt?!

Viele Paare berichten stolz von ihrer in Liebe geführten langjährig bestehenden Beziehung. Doch auch die Erfahrung, dass die große Liebe nicht ewig hält, es zu Krisen wie z.B. der Midlife Crisis kommt und man sich fragt „War das nun schon alles?“, ist sicherlich so manch einem nicht fremd.

Und Liebe kann auch wehtun, äußert sich in Liebeskummer aufgrund unerfüllter Liebe oder Verlust des Partners, was viele von uns im Laufe ihres Lebens wohl selbst erlebt haben. Mit einem versöhnlichen Rückblick auf die gemeinsame Zeit und einen hoffnungsvollen Neubeginn schließt sich der Kreis, der in fünf Zyklen Lieder und Gedichte zu einem Thema präsentiert, dessen Gefühlsnuancen dem einen oder anderenbestimmt bekannt sein dürften.