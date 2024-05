Suno AI – Musik und Gesang mit KI generieren

Suno AI ist ein Text-Audio-Modell. Es kann sehr realistische, mehrsprachige Sprache sowie andere Audiosignale, einschließlich Musik, Hintergrundgeräusche und einfache Soundeffekte, erzeugen.

Einfach ausgedrückt hast du die Möglichkeit mit Suno KI generierte Songs samt gesungener Stimme zu generieren. Die Texte stammen aus ChatGPT und Bark (von Suno AI) übernimmt die Erzeugung von Songs. Die Erstellung ist sehr einsteigerfreundlich und kann nicht nur in Discord, sondern auch im Web durchgeführt werden. Natürlich gibt es noch weitere Tools für KI-Musik.

Die Künstliche Intelligenz (KI) hat einen weiteren Schritt in die Welt der Musik gemacht. Mit Suno, einem KI-Tool, kannst du jetzt aus Textprompts kleine Songs generieren. Ja, du hast richtig gehört. Es geht nicht nur um die musikalische Untermalung, sondern auch um den Gesang, der zur Musik passt. Es gibt aber natürlich noch weitere KI-Tools zur Erstellung von Musik.

Suno: KI-Musik generieren mit Text

Suno hat mich wirklich beeindruckt. Es ist nicht perfekt, aber die Technologie ermöglicht es, aus eigenen Songtexten erste kleine Songs zu erzeugen. Die KI „singt“ in verschiedenen Stilen deinen Text zu einer passenden musikalischen Untermalung. Das Ergebnis sind ganz unterschiedliche Songs und Stile. Manchmal wird gerappt oder auch mal eine Rock-Version erstellt.

Wie funktioniert Suno?

Ähnlich wie auch das KI-Tool Midjourney, läuft Suno aktuell neben der Web-Oberfläche auch noch über Discord. Hier kannst du einfach per Befehl (/chirp) das entsprechende Fenster öffnen in dem du dann deinen Songtext, Stil oder Thema eingeben kannst. Mittlerweile kannst du aber nicht nur über Discord, sondern auch über die Web-App von Suno KI-Songs generieren.

Suno Songs im Web generieren

Neuerdings kannst du Suno Songs auch in der neuen Web-App generieren. Hier hast du ähnliche Möglichkeiten und kannst (Stand Dezember 2023) auch auf das neue Suno V2 Modell zugreifen, welches in Discord noch nicht ausgerollt ist. Damit kannst du nicht nur längere Songs generieren, sondern bekommst auch eine bessere Qualität der Songs und eine größere Unterstützung verschiedener Sprachen.

Ähnlich wie in Discord kannst du hier durch die Eingabe eines Prompts oder auch durch deinen eigenen Songtxt entsprechende KI-Songs erzeugen. Durch die Übersicht der Web-App kannst du hier auch wesentlich einfacher an einem ganzen Songs arbeiten und die verschiedenen Versionen bewerten, da natürlich nicht jedes Ergebnis von Suno direkt perfekt ist.

Besonders praktisch und etwas, was in Zukunft zu wesentlich besseren Ergebnissen führt, ist die Möglichkeit auch Songs weiterzuführen und einzelne Stücke zu einem gesamten Song zusammenzufügen. Damit ist es mit etwas rumprobieren möglich auch vollständige Songs zu erstellen

Genres von KI-Songs definieren

Die Qualität ist noch nicht perfekt, wie du im Video hören kannst. Aber bedenke, wie schwierig es ist, einen zufälligen Text „gut“ zu singen und dazu auch noch in verschiedenen Stilen darzustellen. Zudem ist es gerade auch noch nicht auf andere Sprachen außer Englisch optimiert. Aber daran wird bereits gearbeitet.

KI-Songs direkt in Bing Copilot generieren

Neuerdings ist Suno auch eine spannende Partnerschaft mit Microsoft Bing eingegangen. So kannst du in Kürze direkt über Copilot von Microsoft, KI-Songs über Suno generieren. Mehr zur Integration von Suno in Bing.

Was kostet Suno?

Mit über 40.000 Usern in Discord, fallen schon einige Kosten an. Darum gibt es neuerdings zwei Pläne. Mit dem kostenlosen Plan kannst du 5 Songs pro Tag (50 Chirps) generieren. Brauchst du mehr Songs kannst du für $10 pro Monat (monatlich) 250 Songs generieren und bei Bedarf noch weitere Credits dazukaufen.

Qualität und Vielfalt: Die Stärken und Schwächen von Suno

Die Qualität ist noch nicht perfekt. Aber bedenke, wie schwierig es ist, einen zufälligen Text „gut“ zu singen und dazu auch noch in verschiedenen Stilen darzustellen. Auch andere Sprachen (ja auch deutsch) funktioniert immer besser.

Die Auswirkungen auf die Musikindustrie

Das Projekt ist noch sehr jung und erinnert mich an die Anfangszeiten von Runway (und schau, wo Runway mit den aktuellen Gen-2 Formaten jetzt steht). Wie wird die Musikindustrie auf eine solche Technologie reagieren? Werden Künstler bald nur noch als Quelle benutzt und werden Songs dann einfach mit entsprechenden Inputs und (bezahlten) Stimmen erzeugt? Können wir bald unsere „eigene“ Musik erzeugen? Je nach Stimmung oder in Kombination unterschiedlichster Stile, Artists und Genres? Ich weiß es nicht, aber ich sehe hier ähnliche Veränderungen wie damals mit „Napster“ und Co.

Wie das Handelsblatt berichtet, sprechen bereits Labels mit Unternehmen wie Google, um KI-generierte Musik vielleicht sogar selbst anzubieten oder diese auf Plattformen wie YouTube verwenden und auch monetarisierbar zu machen.

Häufige Fragen zur Nutzung von Suno

Bei der Nutzung von Suno, kommen häufig ähnliche Fragen auf. Diese werden im eigenen Notion-Wiki beantwortet. Ich habe dir aber ein paar davon übersetzt. Für Fragen hierzu oder der Absicherung, kontaktiere Suno. Ich kann dafür leider keine Auskunft übernehmen.

Muss ich Suno erwähnen? (z. B. X, Instagram, TikTok) poste?

Die Quellenangabe wird von kostenlosen Nutzern verlangt und von zahlenden Abonnenten geschätzt.

Kann ich meine Songs auf YouTube monetarisieren?

Ja, aber nur, wenn du ein zahlendes Pro- oder Premier-Abonnement bist, und wie immer unter der Voraussetzung, dass du die Suno-Nutzungsbedingungen einhältst.

Wem gehören die Lieder, die ich mit Suno generiere?

Wenn du ein zahlendes Suno-Abonnement hast, sind die Songs, die du während deines Pro- oder Premier-Abonnements erzeugst, dein Eigentum, sofern du die Suno-Nutzungsbedingungen einhältst. Wenn du eine kostenlose Version von Suno nutzt, bleibt Suno Eigentümer der von dir erstellten Songs, aber du darfst diese Songs für nicht-kommerzielle Zwecke nutzen, sofern du die Nutzungsbedingungen von Suno einhältst.

Suno eignet sich am besten, um neue Musik mit neuen Texten zu machen, und du musst die Erlaubnis für alle Texte und andere Inhalte einholen, die du auf Suno hochlädst oder anderweitig in deine Lieder einbaust. In den Nutzungsbedingungen von Suno findest du genauere Informationen zu den Eigentums- und Nutzungsregeln für die mit Suno erstellten Inhalte.

Unterliegen die von mir mit Suno erstellten Songs dem Urheberrechtsschutz?

Die Verfügbarkeit und der Umfang des Urheberrechtsschutzes für Inhalte, die (ganz oder teilweise) mit künstlicher Intelligenz erzeugt wurden, ist ein komplexes und dynamisches Rechtsgebiet, das sich schnell weiterentwickelt und von Land zu Land unterschiedlich ist. Suno empfiehlt dir, einen qualifizierten Anwalt zu konsultieren, der dich über die neuesten Entwicklungen und den Umfang des Urheberrechtsschutzes für die von dir mit Suno erzeugten Inhalte berät.

Bark: Die Open-Source-Lösung für KI-generierte Stimmen

Suno hat mit Bark bereits eine Lösung veröffentlicht, um Stimmen und Stimmungen mittels KI zu erzeugen. Der Bereich Musik wird nun auch angegangen. Mit Bark kannst du auf GitHub selbst Spaß haben. Über die offizielle Seite gelangst du zum entsprechenden Discord Server und kannst mittels Befehl (wie bei Midjourney) deine Songs erzeugen lassen.

Das GitHub Repo von Bark findest du hier: https://github.com/suno-ai/bark

Text:Jens Polomski | Grafikquelle: jens.marketing | Foto: © Fantastic / Adobe Stock