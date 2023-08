Tascam DR-10L Pro: Neueste Aufnahmetechnologie im Kleinstformat

Tascam stellt mit dem DR-10L Pro einen ultrakompakten und leichten Field-Recorder mit Lavalier-Mikrofon und neuester 32-Bit-Float-Recording-Technologie vor. Mit seinem hervorragenden Klang, der langen Akkulaufzeit sowie Optionen für Fernsteuerung und Timecode-Synchronisation soll der DR-10L Pro die perfekte Wahl für Anwender sein, die Ton möglichst unauffällig in hoher Qualität aufzeichnen wollen. Ob bei Hochzeiten, Dreharbeiten vor Ort, bei der Erstellung von YouTube- und anderen Social-Media-Inhalten oder bei allgemeinen Sprachaufnahmen – die grundsolide Arbeitsweise eines kabelgebundenen Lavalier-Recorders hat sich bewährt und ist garantiert.

32-Bit-Float für bessere Aufnahmequalität mit weniger Aufwand

Im standardmäßigen 32-Bit-Float-Aufnahmemodus des DR-10L Pro erfassen zwei Analog/Digital-Wandler (ADCs) das Audiosignal über einen enorm weiten Dynamikbereich ohne Verzerrungen oder übermäßiges Rauschen. Nach Angaben des Herstellers ist eine Feinabstimmung der Eingangsverstärkung nicht erforderlich, selbst wenn eine große Bandbreite an Schalldruckpegeln zu erwarten ist. 32-Bit-Float-Aufnahme bedeutet weniger Vorbereitungszeit und keine Sorge, dass Aufnahmen unbrauchbar werden.

Leicht, klein und ausdauernd

Der Mikro-Recorder von Tascam passt in eine Handfläche und wiegt nur 65 Gramm. Dadurch lässt er sich leicht verstecken, wenn Unauffälligkeit gefragt ist. Der mitgelieferte Gürtelclip erlaubt es, das Gerät einfach und sicher an der Kleidung zu befestigen, ohne die jeweilige Person in ihrer Freiheit einzuschränken. Mit nur zwei Lithium-AAA-Batterien läuft der Recorder bis zu 24 Stunden lang – Gedanken über einen Batteriewechsel während der Aufnahme muss sich niemand machen. Die Aufnahmezeit ist auch nicht durch die Speicherkapazität begrenzt: Dank der Unterstützung von microSDXC-Karten mit bis zu 512 GB steht ausreichend Platz für hochwertige Audiodateien zur Verfügung.

Fernsteuerung und Timecode-Synchronisierung

Wer öfter bei Veranstaltungen aufnimmt, wird die Möglichkeit der Fernbedienung zu schätzen wissen: Bis zu fünf DR-10L Pro lassen sich über den optionalen Bluetooth-Adapter AK-BT1 und die kostenlose App DR-10L Pro CONNECT fernsteuern. Neben dem Starten und Stoppen der Aufnahme können Videofilmer mit der App den Gerätestatus überprüfen, Marken setzen, die aufgezeichneten Wellenformen in Echtzeit betrachten, Metadaten zu Aufnahmedateien hinzufügen und vieles mehr.

Über den optionalen Bluetooth-Adapter kann der DR-10L Pro außerdem drahtlos Timecode mit unterstützten Atomos-Produkten synchronisieren, um Audio- und Videoaufnahmen zeitlich präzise aneinander auszurichten.

Zu den weiteren erwähnenswerten Merkmalen des DR-10L Pro gehören ein gut sichtbares OLED-Display, ein Kopfhörerausgang für Eingangsmonitoring und Kontrolle der aufgezeichneten Daten sowie ein USB-C-Anschluss für die einfache Datenübertragung auf einen Computer. Nicht zuletzt legt Tascam dem Recorder eine kostenlose Version von iZotope RX Elements bei. Die Software bietet leistungsstarke Funktionen zur Audiowiederherstellung, darunter die Möglichkeit, Husten und Hintergrundgeräusche nahtlos zu entfernen sowie Wind- und Umgebungsgeräusche mit nur wenigen Klicks zu verringern.

Yosuke Matsuno, Generaldirektor des Geschäftsbereichs bei Tascam, kommentiert den neuen DR-10L Pro wie folgt: „Der DR-10L Pro ist ein bemerkenswert leistungsstarker Recorder und ein Lavaliersystem mit einem ebenso beeindruckenden kompakten Formfaktor. Und mit seiner App-Steuerung einschließlich der Möglichkeit zur drahtlosen Timecode-Synchronisierung mit Atomos-Produkten bietet das System eine breite Palette kreativer Möglichkeiten für die Aufnahme von Audiomaterial der Spitzenklasse. Ich bin zuversichtlich, dass der DR-10L Pro bei vielen Audioprofis ein Zuhause finden wird.“

Paul Scurrell, Senior-Vizepräsident für Produkte bei Atomos, kommentiert: „Wir freuen uns, dass ein weiterer marktführender Recorder von Tascam das drahtlose Timecode-Synchronisationssystem Atomos AirGlu BT unterstützt. Der DR-10L Pro ist der perfekte Partner für unsere Kunden, die unsere UltraSync Blue, Ninja V / V+ mit Atomos-Connect-Modul und die Shogun Connect verwenden – sogar für Videoaufnahmen mit der iOS-App Atomos Pro Camera, die AirGlu BT Timecode unterstützt. Viele verschiedene Anwendungsfälle für unsere gemeinsamen Kunden!“

Weitere Informationen: https://www.tascam.eu/de/dr-10l_pro