Tascam und Atomos präsentieren drahtlose Synchronisation für den hochauflösenden adaptiven Multi-Recorder Portacapture X8

Tascam und Atomos, ein führendes Unternehmen, das Videoprofis beim Überwinden technologischer Barrieren hilft, präsentieren die drahtlose Bluetooth-Synchronisation für den Tascam Portacapture X8. Mit dem optionalen Bluetooth-Dongle AK-BT1 von Tascam für den Portacapture X8 und den neu angekündigten Timecode-Synchronisationsadaptern der Atomos Connect-Reihe, AtomX Sync und Ultrasync Blue, können Videofilmer und Audioprofis nun die 8-Spur-Aufnahmefunktion des Portacapture X8 mit 192-kHz/32-Bit-Fließkomma-Aufnahmetechnologie nahtlos – und kabellos – mit einer Vielzahl von Videokameras, einschließlich DSLR- und spiegellosen Modellen, synchronisieren. Das Ergebnis ist erstklassiger Ton, der das Bildmaterial unterstreicht, exakt synchronisiert ist und damit für maximale Flexibilität während der gesamten Produktion sorgt.

Ohne den in die Audio- und Videodateien eingebetteten Timecode ist die Bearbeitung von Ton und Bild schwierig, da die Cutterin das Audiomaterial visuell am Videomaterial ausrichten muss. Die Synchronisierung über Timecode ist eine große Hilfe bei der Nachbearbeitung, da die Dateien zeitlich aufeinander abgestimmt werden können, was insbesondere bei Projekten mit mehreren Kameras oder Recordern wichtig ist. Jetzt bieten Tascam und Atomos Lösungen an, die gleich mehrere Produktionsszenarien abdecken.

Der Atomos Ultrasync Blue ist ein einfach zu bedienender, preiswerter, drahtloser Timecode-Adapter, der jede kompatible Kamera mit dem Portacapture X8 / AK-BT1 über die Atomos AirGlu™-Technologie synchronisieren kann und als Timecode-Lieferant dient. Mit der kabellosen Bluetooth-Übertragung von bis zu 30 Metern für bis zu sechs Geräte bietet das kombinierte System mehr Freiheit für Aufnahmen aus kreativen Winkeln mit kleineren, mobileren Kameras.

Dieses Setup kann mit dem Atomos Ultrasync One erweitert werden, der flexibel entweder als Timecode-Server (Sender) oder als Timecode-Client (Empfänger) fungieren kann. Mit dem Ultrasync One als Haupt-Timecode-Quelle kann ein anspruchsvolleres Kamera-Setup einen direkten Timecode-Feed erhalten, während der Ultrasync One drahtlos Timecode an den Ultrasync Blue sendet, der wiederum drahtlos den Tascam Portacapture X8 / AK-BT1 sowie eine Reihe anderer Geräte speisen kann.

Eine weitere Lösung für Produktionsumgebungen, die entweder den Atomos Shogun Connect, Ninja V oder Ninja V+ zur Aufnahme und Kontrolle am Set verwenden, ist der AtomX Sync von Atomos. An der Rückseite des Ninja V/V+ angebracht, verbindet der AtomX Sync mehrere Atomos-Geräte, Kameras und Audiorekorder über zuverlässige Funktechnologie mit großer Reichweite. Bei der Synchronisation mit dem Ultrasync One kann der AtomX Sync zum Beispiel auch den Tascam Portacapture X8 / AK-BT1 und andere Geräte per drahtloser Bluetooth-Synchronisation in den Synchronisationsverbund einbeziehen.

Um die kabellose Timecode-Synchronisation über Bluetooth zu erleichtern, soll die Fernbedienungs-App für den Portacapture X8 ein Update mit den erforderlichen Tools für diese neue Funktion erhalten. Andere handelsübliche Anwendungen werden ebenfalls kompatibel sein, darunter Apogee Metarecorder, Mavis Pro Camera und MovieSlate 8 Logging.

Yosuke Matsuno, Tascam Business Unit Manager, kommentiert die neuen Synchronisationsmöglichkeiten des Portacapture X8 so: „Die Möglichkeit, drahtlosen Timecode zu verwenden und den Portacapture X8 mit Kameras zu synchronisieren, hebt das Gerät auf eine völlig neue Ebene der Möglichkeiten, mit denen sich Video- und Kinoproduktionen auf höchstem Niveau vertonen lassen. Ich bin zuversichtlich, dass die gemeinsamen Anstrengungen von Tascam und Atomos zu einer größeren Flexibilität für Audio- und Videoprofis führen werden, die letztlich ein höheres Gesamtniveau der Produktion zur Folge haben wird.“

„Wir freuen uns, dass Tascam die Timecode-Synchronisation mit Atomos AirGlu über Bluetooth in den Audiorekorder Portacapture X8 integriert hat“ , sagt Paul Scurrell von SVP Product. „Dadurch können Atomos- und Tascam-Produkte drahtlos miteinander gekoppelt und per Timecode synchronisiert werden. Dies vereinfacht die Handhabung von separatem Ton bei Multikameraproduktionen erheblich und verwandelt einen bisher eher seltenen Arbeitsablauf in einen, der für Filmemacher überall leicht zugänglich ist. Ein schönes Beispiel für vorausschauende Unternehmen, die die Grenzen verschieben und ihren Kunden optimierte Lösungen bieten.“

www.atomos.com

Weitere Informationen: https://www.tascam.eu/de/portacapture_x8