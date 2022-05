Tascam zeigt seine Neuheiten auf der ISE 2022

Stand 7Q100, Fira Barcelona

Tascam stellt vom 10. bis 13. Mai 2022 auf der Integrated Systems Europe (ISE) aus. Wie das Unternehmen mitteilt, wird es in Halle 7 seine Produkte für AV-Installationen präsentieren, darunter auch einige Neuheiten aus dem vergangenen Jahr. Besucher dürfen außerdem gespannt sein, was Tascam-Ingenieure gerade ausgetüftelt haben und in Barcelona ganz exklusiv zeigen wollen.

Zu den vorgestellten Produkten gehören auch solche, die über PoE / PoE+ mit Strom versorgt werden können, wie etwa die TASCAM Dante Compact Processor-Serie (MM-4D/IN, ML-4D/OUT, MM-2D, AE-4D) sowie die Videostreamer und -recorder VS-R265 und VS-R264, die alle mit einem Netgear-Switch (M4250-10G2F-POE+) zusammenarbeiten.

Tascam ist Netgear-Partner für den Pro-AV-Bereich, und Netgear wird ebenfalls AV-Produkte aus dem Hause Tascam auf seinem Stand (3J85) zeigen, zusammen mit ihrem Portfolio an Managed Switches für AV-over-IP-Anwendungen. Zudem werden das Dante-Interface MM-2D mit internem DSP und das Schwanenhalsmikrofon TM-95GN von Tascam auf dem Stand von SY Electronics (2H450) als Teil einer PoE-Konferenzlösung zu sehen sein.

Das Tascam-Team freut sich darauf, nach so langer Zeit wieder persönliche Gespräche zu führen, und lädt die ISE-Besucher herzlich zu einem Treffen am Stand des Unternehmens ein.

Weitere Informationen: www.tascam.eu