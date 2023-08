WAHLEN – Kandidaturaufruf an alle aktiven Musiker/-innen, Komponisten, Texter und Musikerinitiativen im DRMV e.V.

Lieber Mitglieder,



seit nunmehr 40 Jahren finden im Deutschen Rock & Pop Musikerverband alle vier Jahre Wahlen in den Bundesvorstand, Musikerbeirat und in die Landesvorstände der einzelnen Landesverbände der Bundesländer statt. Im Gegensatz zu fast allen Vereinen, Verbänden und Gewerkschaften in Deutschland führte der Deutsche Rock & Pop Musikerverband schon 1985 die Urwahl ein: Dieses Wahlprinzip, bestehend aus einer Kombination aus Briefwahl und Mitgliederversammlung, gewährleistet, dass alle stimmberechtigten Mitglieder – also alle aktiven Musiker, Komponisten, Texter und Musikerinitiativen – im Deutschen Rock & Pop Musikerverband e.V. in allen Personal- und ganz wichtigen Sachentscheidungen flächendeckend über die gesamte Bundesrepublik direkt darüber abstimmen können, welche Personen im Bundesvorstand, Beirat und in den einzelnen Landesverbänden der Bundesländer den Verband repräsentieren und leiten und welche Sach- und Satzungsentscheidungen gefällt werden.



Dieses Wahlprinzip hat zur direkten Folge, dass der eigentliche politische Wille im Deutschen Rock & Pop Musikerverband direkt von den Mitgliedern – also den Künstlern selbst – ausgeht.

Für einzelne Positionen im Bundesvorstand, im Musikerbeirat und in den Landesvorständen werden zuverlässige, verantwortungsbewusste und engagierte Personen gesucht, die bereit sind, für mindestens vier Jahre ein repräsentatives Ehrenamt zu übernehmen. Vor diesem Hintergrund ergeht an alle aktiven Vollmitglieder des Deutschen Rock & Pop Musikerverbandes der Aufruf, sich für die einzelnen Leitungspositionen als Kandidaten zur Verfügung zu stellen. Im Deutschen Rock & Pop Musikerverband gilt das Persönlichkeitswahlrecht, was bedeutet, dass sämtliche Wahlentscheidungen der Mitglieder unmittelbar bestimmten Kandidaten und Positionen gelten.

Im Bundesvorstand werden folgende Wahlpositionen ausgeschrieben:

– Bundesvorsitzender

– stellv. Bundesvorsitzender und

– drei weitere Mitglieder des Bundesvorstandes

A. BUNDESVORSTAND

Die Mitglieder des Bundesvorstandes sind verantwortlich für die Verwirklichung der Aufgaben des Deutschen Rock & Pop Musikerverbandes im Sinne der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Der Bundesvorstand trifft sich in der Regel ein- bis dreimal im Jahr zu Vorstandssitzungen, es sei denn, es müssen außerordentliche Vorstandssitzungen einberufen werden. Viele Beschlüsse werden außerdem auf schriftlichem Wege gefasst. Der Bundesvorstand arbeitet ehrenamtlich.



B. MUSIKERBEIRAT

Der Musikerbeirat (Rock & Poprat) des Deutschen Rock & Pop Musikerverbandes besteht aus bis zu zehn Personen. Der Beirat kann zu Vorstandssitzungen eingeladen werden, wenn es die Situation erfordert. Der Musikerbeirat hat die wesentliche Funktion, bei Bedarf den Bundesvorstand in allen wichtigen Verbandsangelegenheiten zu beraten. Für den Musikerbeirat werden verantwortungsvolle, zuverlässige und vor allen Dingen fachlich qualifizierte Mitglieder gesucht, die bereit sind, für den Musikerbeirat zu kandidieren. Die Musikerbeiräte arbeiten ehrenamtlich.



C. LANDESSPRECHER/LANDESVERBÄNDE

In den einzelnen Bundesländern vertreten die gewählten Landessprecher der Landesverbände die Interessen des Deutschen Rock & Pop Musikerverbandes. Die Landessprecher werden durch die stimmberechtigten Mitglieder des Verbandes in den einzelnen Bundesländern zusammen mit dem Bundesvorstand und dem Musikerbeirat gewählt. Die Landessprecher des Deutschen Rock & Pop Musikerverbandes haben in den einzelnen Bundesländern freiwillige und selbst gesteckte Arbeitsbereiche. Die Landessprecher arbeiten ehrenamtlich.

AUFRUF AN ALLE AKTIVEN MUSIKER, KOMPONISTEN, TEXTER UND MUSIKERINITIATIVEN:



Wenn ihr im Bundesvorstand/Musikerbeirat und in den einzelnen Landesverbänden für den Deutschen Rock & Pop Musikerverband mitentscheiden und mitarbeiten wollt, stellt euch zur Wahl! Ihr könnt euch für jede Position als Kandidaten aufstellen lassen. Schreibt uns und meldet eure Kandidatur in der Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Rock & Pop Musikerverbandes an. Wir schicken euch dann die Geschäftsordnung zu, aus der ihr die Voraussetzungen für die Kandidatur eines ordentlichen Mitgliedes entnehmen könnt (Satzung § 3). Wir beraten euch in allen Fragen, die eine derartige Kandidatur mit sich bringt. Wenn ihr euch für eine Kandidatur in den einzelnen Positionen entscheidet, schickt uns bitte eine Kurzdarstellung eurer Person zu (kurz, ein paar Sätze/Zeilen), die wir dann in den Kandidaturlisten abdrucken werden. Allen Kandidaten wird in den Kandidaturlisten grundsätzlich der gleiche Raum zur Verfügung gestellt. Der amtierende Bundesvorstand hat bei der Kandidatenaufstellung – wie bei anderen Organisationen auch – lediglich ein Vorschlagsrecht (Empfehlungsrecht).



Die gesamten Bundes- und Landeswahlen werden laut Satzung in einer Kombination von Briefwahl und Mitgliederversammlung durchgeführt.

Die Briefwahl gewährleistet direkte und geheime (!) Wahlen für die Mitglieder des Deutschen Rock & Pop Musikerverbandes, die verhindert sind persönlich an der Mitgliederversammlung teilzunehmen. Alle eingesandten Wahlbriefe werden verschlossen aufbewahrt und für die Auswertung durch einen neutralen Wahlausschuss im Beisein eines Rechtsanwalts geöffnet und ausgewertet. Ein Notar zählt vorher die Anzahl der Wahlbriefe.

Die schriftlich abgegebenen Wahl- und Abstimmungsentscheidungen der stimmberechtigten ordentlichen Mitglieder werden gleichberechtigt mit den Stimmabgaben auf der Mitgliederversammlung im Dezember 2023 zu einem Gesamtergebnis ausgewertet.



Der amtierende Bundesvorstand ruft alle aktiven Mitglieder des Deutschen Rock & Pop Musikerverbandes auf: Nehmt an diesen Bundes- und Landeswahlen teil! Stellt euch den Aufgaben auf Bundes- und Landesebene! Stellt euch als Kandidaten zur Verfügung!



Bitte teilt eine Kandidatur bis spätestens zum 20.08.2023 schriftlich mit und stellt euch in einer Kurzbeschreibung selbst vor, damit die Mitglieder, denen wir die gesamten Wahlunterlagen zuschicken, euch kennenlernen und wählen können.



Ole Seelenmeyer