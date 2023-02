Wind-Up Stative von König & Meyer

24730 Wind-Up Stativ »3000«

Professionelles Leuchten- und Boxenstativ mit neuartigem doppeltem Kurbelgetriebe. Eine niedrige Grundhöhe von 1.405 mm sorgt für ein einfaches, ergonomisches Aufsetzen der Last. Die zweifach ausfahrbare Rohrkombination erreicht eine Höhe von 3 Meter. Das Heben und Senken der Last erfolgen benutzerfreundlich, sicher und zuverlässig über zwei separate Kurbelgetriebe. Durch das integrierte »Auto Lock« System wird ein plötzliches Absacken der Last durch eine automatische Verriegelung verhindert. Die Kurbel kann zudem gegen unbefugte Benutzung entnommen werden. Da keine Seilzüge zum Einsatz kommen, arbeitet das Stativ völlig wartungsfrei. Der Fokus bei diesem robusten Stativ liegt vor allem auf Stabilität und Kippsicherheit, sodass der 5° Standsicherheitstest nach DIN 56950-3 mit 40 kg Traglast problemlos realisiert wird. Das kompakte Transportmaß beträgt 1.390 x 200 x 165 mm und das Gewicht liegt bei rund 12,0 kg. Über die integrierte Gewindebuchse M10 können zusätzlich Traversen oder einzelne Scheinwerfer direkt montiert werden.

Technische Details:

Anzahl Füße: 3

Aufstellmaß ø: 1550 mm

Ausführung: schwarz

Besonderheit: Stahl Auszugsrohre; durch Kurbelgetriebe und Drucktaste wird ein unkontrollierter Rücklauf verhindert; Sicherungsschraube sorgt für zusätzlichen Halt; Verbindungselemente aus Zinkdruckguss

EAN: 4016842117062

Fußkonstruktion: Fußrohre mit doppelten Stützstreben

Gewicht: 12 kg

Größe zusammengelegt: 1.390 x 200 x 165 mm

Höhe: von 1.405 bis 3.000 mm

Höhenverstellung: Kurbel mit Drucktaste und Sicherungsschraube

Material: Aluminium

Produktkategorie: Starline

Rohrende(n): ø 35 mm, integrierte Gewindebuchse M10 für Traversen

Rohrkombination: 2-fach ausziehbar

Tragfähigkeit*: 40 kg

* Bei zentrischer Belastung, auf waagerechter Fläche und ohne Seitenkräfte (Wind, Stöße etc.)

24740 Wind-Up Stativ »4000«

Professionelles Leuchten- und Boxenstativ mit neuartigem doppeltem Kurbelgetriebe. Die zweifach ausfahrbare Rohrkombination deckt einen Einsatzbereich von 1.715 bis 4.000 mm Höhe ab. Das Heben und Senken der Last erfolgen benutzerfreundlich, sicher und zuverlässig über zwei separate Kurbelgetriebe. Durch das integrierte »Auto Lock« System wird ein plötzliches Absacken der Last durch eine automatische Verriegelung verhindert. Die Kurbel kann zudem gegen unbefugte Benutzung entnommen werden. Da keine Seilzüge zum Einsatz kommen, arbeitet das Stativ völlig wartungsfrei. Der Fokus bei diesem robusten Stativ liegt vor allem auf Stabilität und Kippsicherheit, sodass eine Traglast von 40 kg problemlos realisiert wird. Das kompakte Transportmaß beträgt 1.695 x 200 x 165 mm und das Gewicht liegt bei rund 14,2 kg. Über die integrierte Gewindebuchse M10 können zusätzlich Traversen oder einzelne Scheinwerfer direkt montiert werden.

Anzahl Füße: 3

Aufstellmaß ø: 2000 mm

Ausführung: schwarz

Besonderheit: Stahl Auszugsrohre; durch Kurbelgetriebe und Drucktaste wird ein unkontrollierter Rücklauf verhindert; Sicherungsschraube sorgt für zusätzlichen Halt; Verbindungselemente aus Zinkdruckguss

EAN: 4016842117079

Fußkonstruktion: Fußrohre mit doppelten Stützstreben

Gewicht: 14,2 kg

Größe zusammengelegt: 1.695 x 200 x 165 mm

Höhe: von 1.715 bis 4.000 mm

Höhenverstellung: Kurbel mit Drucktaste und Sicherungsschraube

Material: Aluminium

Produktkategorie: Starline

Rohrende(n): ø 35 mm, integrierte Gewindebuchse M10 für Traversen

Rohrkombination: 2-fach ausziehbar

Tragfähigkeit*: 40 kg

* Bei zentrischer Belastung, auf waagerechter Fläche und ohne Seitenkräfte (Wind, Stöße etc.)

