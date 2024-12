Frieden ist ein Grundbedürfnis. „Hymn Of Peace“ ist ein Appell der Menschheit an die Weltpolitik. Peace is a basic need. „Hymn Of Peace“ is an appeal from humanity to world politics.

Gemeinsam mit dem Musiker Pete Larsen habe ich „Hymne Of Peace“ teilweise neu komponiert und arrangiert. Teilt dieses Video und singt diese Hymne bei Kundgebungen gegen Krieg und Gewalt, damit diese Botschaft auf der ganzen Welt gehört wird. Euer Yves Pappé.